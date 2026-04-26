Nekoč velika rivala, danes Zajc in Elšnik odpirata penino

Dinamo Zagreb je postal hrvaški prvak za sezono 2025/26. Naslov si je zagotovil po remiju Rijeke in Hajduka, nato pa je na Maksimiru z 2:1 premagal Varaždin. Zagrebčani so prišli do 26. hrvaškega naslova, klub pa je že pred tekmo poudarjal, da lahko dan sovpade tudi s praznovanjem 115. obletnice ustanovitve. Naslova z Zagrebčani se je veselil tudi nekdanji reprezentant Miha Zajc, ki je nedavno zavrnil vrnitev v reprezentanco Slovenije.

V Srbiji je Crvena zvezda naslov potrdila na najbolj odmeven možen način. V 179. večnem derbiju je s 3:0 premagala Partizan, zadeli pa so Strahinja Eraković, Adem Avdić in Jung Woo Seol. Že dan prej je trener Dejan Stanković napovedal, da želi moštvo naslov potrditi prav proti največjemu tekmecu, to pa se je nato tudi zgodilo na stadionu Rajko Mitić. Za Zvezdo, kjer igra tudi Timi Max Elšnik, je to deveti naslov prvaka v nizu.

Za oba kluba naslov pomeni potrditev prevlade v domačem prostoru. Dinamo je po menjavi trenerja in zahtevni sezoni znova prišel na vrh hrvaškega nogometa, Crvena zvezda pa je nadaljevala niz domačih uspehov in še enkrat pokazala, da v Srbiji ostaja korak pred konkurenco.