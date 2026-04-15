Nemcem vliva moč forma, Špancem pa zgodovina

Danes v Münchnu novi spektakel med Bayernom in Realom, tokrat s slovensko sodniško četverico, ki jo bo vodil Slavko Vinčić.

Spektakularna predstava nogometašev madridskega Reala in zelo prepričljivega Bayerna na Santiago Bernabeuu iz prejšnjega tedna je med številnimi ljubitelji nogometne igre, ne le privrženci omenjenih dveh velikih klubov, še vedno predmet vročih razprav. A danes (21.00) bo napočil čas za novi spektakel, revanšo v Münchnu. Tudi nekaj srečnežev iz Slovenije z vstopnicami bo danes na v hipu razprodanih tribunah Allianz Arene, na igrišču pa bodo štirje naši rojaki v sodniški opravi ... Na tekmi bo v vlogi glavnega sodnika Slavko Vinčić, pomagali mu bodo Andraž Kovačič, Tomaž Klančnik in kot 4. sodnik David Šmajc. Seveda bo največ žarometov nad prvim, Bavarci ga doslej v prav čudovitem spominu niso ohranili. Doslej jim je petkrat sodil na tekmah lige prvakov in takrat je nemški nogometni velikan ...