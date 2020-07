Nemci na dopust: Začetek nove sezone 18. septembra

Nemci upoštevali tudi turnirja lige prvakov in evropske lige

Poljski napadalec Robert Lewandowski je bil najboljši strelec bundeslige. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Nemško nogometno prvenstvo so končali konec tedna z novim zmagoslavjem Bayerna, akterji so odšli na oddih. Nova sezona nemške nogometne lige se bo, je danes sporočilo vodstvo tekmovanja, nemška nogometna liga (DFL). Do zadnjega sta bila v igri dva datuma, 11. in 18. september, zdaj so se v DFL odločili za drugega, kar pa mora potrditi še nemška nogometna zveza DFB.O teh dveh datumih je pred uradnim potrdilom lige govoril njen predsednik. S klubi prve in drugeso se namreč v vodstvu tekmovanja dogovarjali o najrazličnejših scenarijih, upoštevati so morali tudi zamik letošnje sezone (ta se je v Nemčiji sicer že končala), pa tudi pokalnega tekmovanja, v Nemčiji bo finale letošnje izvedbe med münchenskiminiz Leverkusna ta konec tedna.DFL je zdaj sporočila, da je okvirni datum začetka nove sezona postavljen na 18. september, še vedno pa se dogovarjajo o nekaterih podrobnostih. Tako bodo verjetno povečali število tekem oziroma krogov med tednom, skrajšali pa bodo tudi zimsko prekinitev oziroma premor med jesenskim in spomladanskim delom sezone. Če se bodo dogovorili za krajše zimske počitnice, pa bi se lahko tekmovanje vzačelo celo žePri določanju koledarja zaso Nemci morali upoštevati tudi še evropska tekmovanja v tej sezoni. Ta se bo končala šelez zaključnima turnirjemain, v konkurenci pa je v ligi prvakov in evropski ligi še pet klubov iz Nemčije.»V teh časih je potrebna izjemna prilagodljivost. To velja tako za nas kot za klube, iščemo pa za vse sprejemljivo pot. Tako so lahko rešitve tudi nekoliko nenavadne,« je ob tem dejal Seifert.