Evropska liga se danes nadaljuje s petim kolom ligaškega dela, ki bo postreglo več zanimivih obračunov. V Zagrebu bo Dinamo pričakal Bayer Leverkusen, v Pireju se bosta pomerila Olympiakos in Milan, slovenske ljubitelje nogometa najbolj zanima gostovanje Celja pri vodilnem Ferencvárosu. Madžarski prvaki so dobili vse štiri evropske tekme, Celjani bodo po odmevni zmagi v Gradcu iskali novo presenečenje. Zanimivo bo tudi v Nemčiji, kjer bo Hoffenheim gostil Sturm.
Stavite na svojega favorita v tujih nogometnih ligah. Vsebino omogočajo E-stave. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.
Dinamo Zagreb – Bayer Leverkusen: Dinamo Zagreb je v evropski ligi zbral sedem točk, nazadnje pa presenetil Sunderland z zmago z 2:0 v gosteh. Bayer Leverkusen ima dve točki več in je na prvih treh evropskih tekmah ohranil nedotaknjeno mrežo, nato pa klonil proti Marseillu. Nemci imajo kakovostnejšo zasedbo, vendar jih v Zagrebu čaka zahtevno gostovanje. Dinamo, katerega adut je tudi Miha Zajc, je na Maksimirju nevaren predvsem zaradi agresivne igre in podpore navijačev. Gostje so favoriti, a njihova zmaga še zdaleč ni samoumevna. Napoved: 2
Olympiakos – AC Milan: Olympiakos sodi med prijetna presenečenja evropske lige. Grki so v štirih tekmah zbrali deset točk, prejeli le en gol in premagali tudi Marseille. Milan je na drugi strani doživel že tri poraze, nazadnje ga je na San Siru z 2:0 presenetil Ferencváros. Italijani imajo kakovostnejše posameznike, toda gostovanje v vročem Pireju bo vse prej kot preprosto. Domačini se odlikujejo po čvrsti obrambi in disciplinirani igri, zato je dvojna možnost na Olympiacos zanimiva izbira. Napoved: 1X
Ferencváros – Celje: Celje po zmagi nad Sturmom v Gradcu (3:2) prihaja v Budimpešto samozavestno, saj je dobilo zadnjih pet tekem v vseh tekmovanjih. Toda Ferencváros je v evropski ligi stoodstoten, nazadnje je z 2:0 premagal Milan. Madžari so favoriti, a tudi Celjani imajo dovolj napadalne kakovosti, predvsem v Svitu Sešlarju in Armandasu Kučysu, da lahko ogrozijo domačo obrambo. Ferencváros bo pogrešal kaznovanega Bamideleja Yusufa. Obeta se odprta tekma z več goli. Napoved: več kot 2,5 gola
Hoffenheim – Sturm Graz: Hoffenheim in Sturm Graz, katerega član je tudi Jon Gorenc Stanković, sta v štirih kolih evropske lige zbrala po štiri točke, zato bo njun dvoboj pomemben v boju za napredovanje. Nemci so že premagali Lyon s 3:0, Sturm pa Marseille, vendar so Avstrijci nazadnje doma izgubili proti Celju. Poseben motiv bo imel trener Hoffenheima Christian Ilzer, ki je Sturm nekoč popeljal do dvojne avstrijske krone. Gostitelji imajo kakovostnejšo zasedbo in prednost domačega igrišča. Kljub številnim poškodbam so bližje zmagi. Napoved: 1
Komentarji