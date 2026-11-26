Evropska liga se danes nadaljuje s petim kolom ligaškega dela, ki bo postreglo več zanimivih obračunov. V Zagrebu bo Dinamo pričakal Bayer Leverkusen, v Pireju se bosta pomerila Olympiakos in Milan, slovenske ljubitelje nogometa najbolj zanima gostovanje Celja pri vodilnem Ferencvárosu. Madžarski prvaki so dobili vse štiri evropske tekme, Celjani bodo po odmevni zmagi v Gradcu iskali novo presenečenje. Zanimivo bo tudi v Nemčiji, kjer bo Hoffenheim gostil Sturm.

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Dinamo Zagreb – Bayer Leverkusen : Dinamo Zagreb je v evropski ligi zbral sedem točk, nazadnje pa presenetil Sunderland z zmago z 2:0 v gosteh. Bayer Leverkusen ima dve točki več in je na prvih treh evropskih tekmah ohranil nedotaknjeno mrežo, nato pa klonil proti Marseillu. Nemci imajo kakovostnejšo zasedbo, vendar jih v Zagrebu čaka zahtevno gostovanje. Dinamo, katerega adut je tudi Miha Zajc, je na Maksimirju nevaren predvsem zaradi agresivne igre in podpore navijačev. Gostje so favoriti, a njihova zmaga še zdaleč ni samoumevna. Napoved: 2

Olympiakos – AC Milan : Olympiakos sodi med prijetna presenečenja evropske lige. Grki so v štirih tekmah zbrali deset točk, prejeli le en gol in premagali tudi Marseille. Milan je na drugi strani doživel že tri poraze, nazadnje ga je na San Siru z 2:0 presenetil Ferencváros. Italijani imajo kakovostnejše posameznike, toda gostovanje v vročem Pireju bo vse prej kot preprosto. Domačini se odlikujejo po čvrsti obrambi in disciplinirani igri, zato je dvojna možnost na Olympiacos zanimiva izbira. Napoved: 1X

Celjani nanizali pet zmag

Ferencváros – Celje : Celje po zmagi nad Sturmom v Gradcu (3:2) prihaja v Budimpešto samozavestno, saj je dobilo zadnjih pet tekem v vseh tekmovanjih. Toda Ferencváros je v evropski ligi stoodstoten, nazadnje je z 2:0 premagal Milan. Madžari so favoriti, a tudi Celjani imajo dovolj napadalne kakovosti, predvsem v Svitu Sešlarju in Armandasu Kučysu, da lahko ogrozijo domačo obrambo. Ferencváros bo pogrešal kaznovanega Bamideleja Yusufa. Obeta se odprta tekma z več goli. Napoved: več kot 2,5 gola