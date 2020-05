Nemci ne čakajo, 15. maja že na polno

Ljubljana - Nemško nogometno prvenstvo bo, kot kaže, prvo izmed večjih, ki se bo po odmoru zaradi novega koronavirusa nadaljevalo. Potem ko je nemška vlada v sredo dala dovoljenje za nadaljevanje, se je vodstvo lige odločilo, da se tekme brez gledalcev vrnejo 15. maja, poroča DPA.



Klubi bodo imeli danes še eno videokonferenco, na kateri naj bi dogovorili podrobnosti, po njej bodo tudi sporočili uradne datume začetka. Nekateri klubi se zavzemajo, da bi se prvenstvo nadaljevalo 22. maja, a so v manjšini.



»Ne vem, zakaj bi še čakali. Pripravili smo stroga higienska pravila, igralci bodo morali tudi za sedem dni v karanteno. Zavedamo pa se, da nas čaka trdo delo, da prvenstvo speljemo do konca,« je dejal vodja lige Oliver Mintzlaff.



Do konca prvenstva morajo odigrati še devet kol, in sicer do konca junija. Poleg elitne lige naj bi se nadaljevala tudi druga liga.