V vrstah gostiteljev tudi 17-letni Američan, od prve minute tudi Kevin Kampl

Glavni sodnik porurskega derbija Deniz Aytekin in njegova ekipa so prišli na prizorišče z zaščitno opremo. FOTO: Reuters

Današnji dan prinaša tradicionalni porurski derbi v Dortmundu. Takole so pred vhodom na štadion preverjali temperaturo članom ene od snemalnih ekip. FOTO: Reuters



V 2. ligi že opravili svoje: Adam Gnezda Čerin v akcijo jutri

Več milijard velika svetovna nogometna družina je naposled dočakala vrnitev vrhunskega nogometa , prvi pa so oživeli zelenice – pričakovano – v najmočnejši in očitno najbolje organizirani državi Evropske unijePo dobrih dveh mesecih Nemci nadaljujejo s tekmami 26. kola 1. lige, v ospredju pa so najmanj tri tekme. Najprej tradicionalni porurski derbi medinv Dortmundu in – ob isti uri 15.30 – tekmain, na kateri je začel od prve minute tudi nekdanji slovenski reprezentant. Jutrišnji dan bosta zaznamovalainz gotovo privlačno tekmo v Berlinu, živahno pa bo tudi v ponedeljek zvečer, ko bo na sporedu še en derbi med Werderjem in Bayerjem v Bremnu.Pod drobnogledom je porurski derbi med Dortmundom in Schalkejem. Trener Borussieje poslal nad goste enajsterico v pričakovani postavitvi 3-4-3, pri čemer je v njej tudi 17-letni, ameriški ofenzivni vezist, ki bo delal družbo prav tako najstniku Erlingu Haalandu Prvi so krenili nogometaši v 2. nemški ligi. V njej je po 25 kolih najbolje kazalo Arminii iz Bielefelda, najresnejše ambicije po vrnitvi v 1. bundesligo pa kažeta tudi Stuttgart (45) in Hamburg (44). Tudi v 2. ligi deluje le en slovenski nogometaš:je član nekoč slovitega, ki bo igral jutri., ki je lani okrepiliz Dresdna, je v drugem delu sezone 2019/20 posojen v Kidričevo.