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Nogomet

Nemci po zadnjih neuspehih skeptični do nastopa reprezentance na mundialu

Na domačem euru so pred dvema letoma pokazali dobro igro, ki jo bodo kmalu skušali prenesti na mundial, kjer je njihova forma precej slabša.
Nemci so se na mundial prepričljivo uvrstili s 15 točkami od možnih 18 točk. FOTO: Omar Havana/Reuters
Galerija
Nemci so se na mundial prepričljivo uvrstili s 15 točkami od možnih 18 točk. FOTO: Omar Havana/Reuters
L. Š., STA
5. 6. 2026 | 14:34
5. 6. 2026 | 14:38
2:45
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Nemci so v posebni javnomnenjski raziskavi pred svetovnim prvenstvom večinsko izrazili nejevero o možnostih nemškega stroja na mundialu. Velika večina Nemcev ne pričakuje čudeža in ne verjame v to, da lahko reprezentanca osvoji naslov svetovnega prvaka na prihajajočem prvenstvu, kaže anketa, poroča tiskovna agencija DPA.

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Po podatkih raziskave nemške radiotelevizije ZDF Politbarometer le 15 odstotkov vprašanih Nemcev verjame, da bo nemška reprezentanca zmagala na turnirju v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki, 72 odstotkov pa jih dvomi, da bi lahko Nemci letos postali prvaki.

Nemci so se na mundial prepričljivo uvrstili s 15 točkami od možnih 18 točk. Na domačem evropskem prvenstvu so pred dvema letoma pokazali dobro formo in se prebili do četrtfinala, nakar so izpadli proti zmagovalcem turnirja Špancem. Od takrat so reprezentanco zapustili Toni Kroos, Thomas Muller in Ilkay Gundogan. 

Nemci se bodo morali tokrat znajti brez vezista Tonija Kroosa. FOTO: Nelson Almeida/Afp
Nemci se bodo morali tokrat znajti brez vezista Tonija Kroosa. FOTO: Nelson Almeida/Afp

Precej slabše so se odrezali na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih. Po izpadu ekipe v skupinskem delu na prejšnjih dveh turnirjih pa so Nemci vseeno nekoliko bolj optimistični. Zgolj tri odstotke vprašanih je prepričanih, da bo Nemčija znova izpadla v skupinskem delu. Torej je večinsko mnenje, da se bo elf uvrstil v izločilni del osmine finala.

15 anketirancev meni, da bo Nemčija izpadla v polfinalu, dva odstotka pa pričakujeta poraz v finalu 19. julija.

Na svetovnem prvenstvu bo prvič nastopilo 48 ekip, izločilni del pa se bo prvič začel z 32 ekipami.

Nemška reprezentanca pod vodstvom glavnega selektorja Juliana Nagelsmanna bo tekmovanje začela 14. junija proti popolnemu avtsajderju karibski otoški reprezentanci Curacau.

Druga nasprotnika Nemčije v skupinskem delu sta Slonokoščena obala in Ekvador. V soboto bo Nemčija v Chicagu odigrala pripravljalno tekmo proti sogostiteljici ZDA.

Anketo je med 1. in 3. junijem izvedla raziskovalna skupina Wahlen s sedežem v Mannheimu, v anketi je sodelovalo 1274 anketirancev.

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NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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