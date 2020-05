Nemci še zaostrili boj za Uefino ligo prvakov

V Nemčiji se obeta silno napet boj za položaje, ki vodijo v Uefino ligo prvakov 2020/21. Potem ko je v petek zvečerzmagal v Freiburgu, so v razmaku štirih točk uvrščeni kar štirje klubi: Dortmund, Leverkusen, Bayer in Leipzig.Danes bodo igrali pet tekem 29. kola bundeslige; ob klasični uri 15.30 bodo tekme v Berlinu, Mainzu, Gelsenkirchnu in Dortmundu, zvečer (18.30) bo vgostovala Fortuna Düsseldorf. Nedelja je dan za tekmi v Mönchengladbachu in Paderbornu, ponedeljkov večer prinaša še gostovanjev Kölnu, kjer se obeta nemara najlepša tekma kola.