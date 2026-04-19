  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Bayern prvak, neustavljivi Harry Kane zbira lovorike

Bayern je osvojil drugo lovoriko v sezoni, ima pa možnosti še za dve. V polfinalu pokala se bo meril z Leverkusnom, v polfinalu lige prvakov je tekmec PSG.
Bayern je prvak. FOTO: Gintare Karpaviciute/Reuters
P. Z., STA
19. 4. 2026 | 20:12
3:11
A+A-

Nogometaši Bayerna so že štiri kroge pred koncem nemške lige ubranili naslov prvakov. V 30. krogu so z zmago 4:2 proti Stuttgartu tekmecem ušli na neulovljivih 15 točk naskoka. Za bavarski klub je to 13. naslov v zadnjih 14 letih, 34. zmaga v bundesligi in skupno 35. naslov prvaka v nemški zgodovini.

Edini, ki so še imeli možnost (vsaj teoretično) preprečiti novo slavje Bavarcev, so bili nogometaši Borussie Dortmund, ki pa so si v soboto sami privoščili spodrsljaj in na gostovanju pri Hoffenheimu izgubili z 1:2.

S tem so Bayernu ponudili možnost, da si naslov prvaka dokončno zagotovi že s točko na današnji tekmi. Tudi če bi prednost po Bayernovi tekmi ostala 12 točk, bi imeli Porurci zgolj še minimalne teoretične možnosti, saj bi morali v zadnjih štirih krogih nadoknaditi ne le 12 točk zaostanka, pač pa tudi popraviti 48 golov slabšo razliko v zadetkih.

Bayern se na to teorijo ni oziral in je svoj del naloge opravil skoraj brezhibno. Za majhen minus je poskrbel le vodilni zadetek Stuttgarta (Chris Fürich) v 21. minuti, a je bil odgovor domačih bliskovit. Med 31. in 37. minuto so zadeli Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson in Alphonso Davies, prvi zvezdnik ekipe Harry Kane pa je v 52. minuti le še postavil piko na i. Stuttgart je v finišu tekme le kozmetično popravil izid, na klopi bavarske ekipe pa so takrat igralci že dobili majice z napisom prvaki 2026.

Kane, ki je dosegel že 51. gol v sezoni, je bil do 32. leta brez lovorike, zdaj pa jih pridno zbira. V igri je še za ligo prvakov, polfinalni tekmec je PSG. Bayern je tako poskrbel za drugo lovoriko v sezoni (dobil je že nemški superpokal), ima pa možnosti še za dve; naslednji teden se bo v polfinalu nemškega pokala meril z Leverkusnom, v polfinalu lige prvakov pa je tekmec omenjeni PSG.

Stuttgart je po porazu ostal četrti na lestvici s 56 točkami, tretji je Leipzig - saška ekipa je v soboto s 3:1 premagala Frankfurt nekdanjega celjskega stratega Alberta Riere s 3:1 - z 59. Bayern je zdaj pri 79 točkah, števec golov v eni sezoni (prejšnji rekord 101 je popravil že pred današnjo tekmo) pa je zdaj dvignil že na 109. Borussia je ostala pri 64 točkah.

Za izenačenje še enega rekorda je pri Bayernu poskrbel vratar Manuel Neuer, ki je bil danes sicer na klopi: s 13. naslovom prvaka v karieri se je izenačil s še eno klubsko legendo Thomasom Müllerjem.

   

 

Več iz teme

bundesligaNemčijaBayernBayern MünchenHarry Kanenemška liganemško prvenstvoFC BayernManuel NeuerVincent Kompany

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo