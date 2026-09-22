Nemčija in Italija v boju za čudežnega dečka

Nemčija in Italija sta tisti nogometni velesili, ki si leta 2026 ne bosta ohranili v lepem spominu. Prva se je po porazu s Paragvajem poslovila od svetovnega prvenstva že v šestnajstini finala, »azzurri« pa se na mundial že tretjič zapored sploh niso uvrstili. In zdaj se v želji po spremembah obe reprezentanci borita za izjemno obetavnega nogometaša.

Nicolo Tresoldi bo moral na dokončno odločitev o reprezentančni prihodnosti, kot navaja spletna stran sport1.de, še počakati. Dvaindvajsetletni napadalec Club Brugge je sporočil, da se bo med Nemčijo in Italijo odločil šele po evropskem prvenstvu do 21 let prihodnje poletje.

»Moje srce je 50:50. Obe državi mi veliko pomenita,« je dejal Tresoldi, ki trenutno nastopa za nemško reprezentanco do 21 let. Zanjo bo igral tudi v nadaljevanju kvalifikacij in želi z Nemčijo nastopiti na evropskem prvenstvu.

Tresoldi je sicer rojen na Sardiniji, pri 13 letih pa se je z družino preselil v Nemčijo. Od leta 2022 je član nemških mladinskih reprezentanc. Za člansko izbrano vrsto še ni nastopil, zato njegova odločitev ostaja odprta.

Zanj se zanimata tako nemški selektor Jürgen Klopp kot italijanski selektor Roberto Mancini. Tresoldi je razkril, da se je s Kloppom že pogovarjal o svoji prihodnosti. Pogovor je opisal kot zelo oseben, skoraj kot pogovor med očetom in sinom, pri čemer naj bi mu nemški selektor zagotovil, da bodo vrata reprezentance zanj vedno odprta.

Italija medtem prav tako zanj ostaja možnost. Tresoldi poudarja, da njegove povezave z državo niso zgolj posledica očetovega porekla – tam se je rodil in del otroštva tudi preživel. Teoretično bi lahko nastopil tudi za Argentino, od koder prihaja njegova mati, vendar ta možnost trenutno ni v ospredju.

V minuli sezoni je Tresoldi v svoji prvi sezoni v Belgiji zbral 23 golov in devet asistenc ter se med drugim v ligi prvakov vpisal med strelce proti Barceloni in Atleticu Madridu.