Nemčija je glede selektorja povedala svoje

Vodstvo Nemške nogometne zveze (DFB) je po triurnem sestanku predlagalo selektorju Julianu Nagelsmannu, da po neuspehu na svetovnem prvenstvu, kjer je Nemčija izpadla v 1/16 finala proti Paragvaju, odstopi, je poročanje Bilda povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Osemintridesetletni strokovnjak, ki ima pogodbo z zvezo do leta 2028, je po pogovorih z visokimi predstavniki DFB v Frankfurtu zaprosil za čas za razmislek. Po poročanju Frankfurter Rundschaua bo Nagelsmann do konca tedna že nekdanji selektor, saj naj bi spremembo že napovedal predsednik DFB Bernd Neuendorf. Ne sicer v uradnem sporočilu, ampak v internem funkcionarjem zveze.

Jürgen Klopp, ki je sijajno vodil Liverpool, je zdaj udarni favorit nemške javnosti. FOTO: dokumentacija Dela

Bild je poročal, da so bili na sestanku prisotni Neuendorf, športni direktor DFB Rudi Völler, vodja lige Hans-Joachim Watzke in generalni direktor DFB Andreas Rettig.

Nagelsmann je sicer po izpadu izključil možnost takojšnjega odstopa.

Navijači in strokovnjaki že špekulirajo o Nagelsmannovem nasledniku, največkrat omenjajo ime nekdanjega trenerja Borussie Dortmund in Liverpoola Jürgna Kloppa.