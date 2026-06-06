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Nogomet

Nemčija pred mundialom izgubila svojega čudežnega dečka

Poškodba na treningu je Julianu Nagelsmannu tik pred turnirjem že prekrižala načrte.
Nemčijo pred začetkom mundiala najprej čaka še zadnja pripravljalna tekma, nato pa 14. junija v Houstonu uvodni obračun svetovnega prvenstva proti Curaçau. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Galerija
Nemčijo pred začetkom mundiala najprej čaka še zadnja pripravljalna tekma, nato pa 14. junija v Houstonu uvodni obračun svetovnega prvenstva proti Curaçau. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Blaž Potočnik
6. 6. 2026 | 08:16
3:07
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Nemčija je tik pred začetkom svetovnega prvenstva doživela boleč udarec. Osemnajstletni Lennart Karl, eden najbolj vznemirljivih mladih nogometašev v Evropi, zaradi poškodbe stegenske mišice ne bo nastopil na mundialu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Nogometaš Bayerna se je poškodoval na treningu v Chicagu, kjer se nemška reprezentanca pripravlja na zadnjo prijateljsko tekmo pred začetkom turnirja.

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Sprva je bilo jasno le, da poškodba ni videti dobro. Karl je po težavah na treningu odšel na preglede, nato pa je prišla potrditev, ki je Nemcem pokvarila zaključek priprav: mladi ofenzivni vezist ima poškodbo leve stegenske mišice in bo moral svetovno prvenstvo spremljati od doma. Selektor Julian Nagelsmann je že določil njegovo zamenjavo in v reprezentanco vpoklical igralca RB Leipziga Assana Ouedraoga.

Lennart Karl je zaradi poškodbe leve stegenske mišice ostal brez prvega svetovnega prvenstva v karieri. FOTO: Alexander Hassenstein/AFP
Lennart Karl je zaradi poškodbe leve stegenske mišice ostal brez prvega svetovnega prvenstva v karieri. FOTO: Alexander Hassenstein/AFP

Od sanjskega vzpona do hudega udarca

Za Karla je to izjemno boleč razplet. V zadnjih mesecih je postal ena najlepših nemških zgodb pred prvenstvom. Pri Bayernu se je v kratkem času prebil v ospredje, postal najmlajši strelec v zgodovini münchenskega kluba v ligi prvakov in z odličnimi predstavami pritegnil pozornost tudi v reprezentanci. Že marca je debitiral za Nemčijo, nato pa v kratkem času zbral tri nastope za izbrano vrsto.

Tudi v nemškem dresu je pokazal ustvarjalnost, hitrost in samozavest, zaradi katerih ga je Nagelsmann uvrstil med 26 potnikov na svetovno prvenstvo. Odločitev nikakor ni bila slaba: mladi Bayernov nogometaš je selektorjevo zaupanje upravičil že prejšnji teden, ko je bil eden najopaznejših igralcev začetne enajsterice na pripravljalni tekmi proti Finski, ki jo je Nemčija dobila s 4:0. Toda nogomet zna biti krut: Karlova prva velika reprezentančna zgodba se je končala, še preden se je mundial zanj sploh začel. 

Še pred nekaj dnevi je Karl proti Finski upravičil Nagelsmannovo zaupanje in navdušil s svojo igro. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
Še pred nekaj dnevi je Karl proti Finski upravičil Nagelsmannovo zaupanje in navdušil s svojo igro. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Nova težava za Nagelsmanna

Za selektorja to pomeni še eno hitro prilagoditev. Nemčija ima v ofenzivnem delu še vedno dovolj kakovosti, toda Karlov izpad ji jemlje nekaj širine in svežine. Na velikih turnirjih pogosto odločajo prav igralci, ki niso nujno v prvem planu, a lahko v pravem trenutku spremenijo ritem tekme. Karl je bil eden takšnih.

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Nemčija bo svetovno prvenstvo začela 14. junija v Houstonu proti Curaçau. V skupini E jo nato čakata še Slonokoščena obala in Ekvador. Na papirju ostaja favorit za napredovanje, toda poškodba mladega Bayernovega igralca je neprijeten opomnik, kako hitro se lahko priprave na veliki turnir zapletejo.

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poškodbaJulian NagelsmannLennart Karlnemška nogometna reprezentancasvetovno prvenstvoBayern

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