Nemčija prva zagnala nogomet, bo prva tudi vrnila gledalce?

Ljubljana



Luč na koncu predora je vrnitev gledalcev

Bayern je sezono zaokrožil z včerajšnjo pokalno zmago in dvojno lovoriko. FOTO: John Macdougall/AFP



Najdaljša sezona je trajala 320 dni

- Nemška nogometna zveza (DFB) se pripravlja na možnost, da bodo v novi sezoni tekme bundeslige in nemške stadione odprli tudi za navijače. Kot je dejal prvi mož Združenja lige (DFL) in podpredsednik DFBza nedeljsko izdajo časnika Frankfurter Allgemeine, skupaj z ministrstvom za zdravje pripravljajo smernice za vrnitev navijačev na tribune stadionov.Če ne bi bilo pandemije novega koronavirusa, bi se sezona 2020/21 začela 21. avgusta in končala 15. maja 2021.»Vzpostavitev rednega delovanja nogometa v koronskih razmerah bo naslednji veliki izziv,« je dejal šef nemškega nogometa Seifert.Za zdaj v Nemčiji ostajajo v veljavi ukrepi, na podlagi katerih do vsaj 31. oktobra ni mogoče pripraviti večjih in množičnejših prireditev, kamor sodijo tudi nogometne tekme, kot so jih bili v Nemčiji vajeni pred koronsko krizo.Kar pa še ne pomeni, da bo bundesliga v sezoni 2020/21 v celoti oropana navijaškega pridiha.»Tekme z navijači bodo dovoljene, če obiskovalcem nogometnih tekem lahko zagotovimo varnost in takšne higienske protokole, s katerimi bomo morebitne okužbe zmanjšali na najmanjšo možno mero. Moramo zagotoviti spremljanje vseh obiskovalcev. Delamo na takšnih navodilih, o možnih konceptih se pogovarjamo z zveznim ministrstvom za zdravje,« je luč na koncu predora uzrl predsednik nemške nogometne federacije.»Navsezadnje ni pomembno, ali želite pripeljati v gledališče 200 obiskovalcev ali 5000 na stadion v Dortmundu, vedno boste morali najti posamezne rešitve, ki se nanašajo na okoliščine in pogoje na samem prizorišču, ter seveda upoštevati epidemiološke razmere na tem območju,« je dejal Seifert v skupnem intervjuju z režiserjem in filmskim producentom»Naučiti se bomo morali vključiti negotovost v svoje premisleke. Prenehati se bomo morali počutiti, kot da smo povsod v nevarnosti, drugače bo v Nemčiji težko,« je dejal 51-letnik.Sezona 2019/20 nemškega prvoligaškega prvenstva, ki se je začela lani 16. avgusta, se je po 317 dnevih končala 27. junija letos.Osmi zaporedni naslov, skupno 30., so osvojili nogometaši münchenskega Bayerna. Sezono je kot drugod po Evropi in svetu zaznamovala pandemija covida-19. Zaradi epidemije so nogomet prekinili 13. marca. V Nemčiji so bundesligo kot prvo med velikimi ligami znova nadaljevali 16. maja na tekmah brez navijačev na tribunah.Zanimivo, da za najdaljšo sezono bundeslige velja sezona 1971/72, ki je trajala 320 dni, začela se je 14. avgusta 1971 in končala 28. junija 1972.