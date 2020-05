FOTO:Nemčija ravno ne ploska od navdušenja, ker bo sobota dan D

München

Prav nenavadno bo videti največji nemški nogometni štadion v Dortmundu brez gledalcev. FOTO: Reuters

Preplah v Dresdnu

Vratar Manuel Neuer se z Bayernom pripravlja za nadaljevanje sezone, pozornost pa je privabil zaradi pisanega zasebnega življenja. Foto AFP

- Kadar na spletnih straneh zaznamo odštevanje v dnevih, urah in minutah do kakšnega dogodka ali denimo prihoda novega koledarskega leta, ne gre drugače, kot da temu vsaj za hip ne bi namenili posebne pozornosti. In tako je zdaj na strani najbolj branega nemškega dnevnika Bild, kjer odštevajo do sobotnega dneva D: takrat se bo namreč na štadione vrnila nogometna žoga.Tudi, prvi mož Evropske nogometne zveze, je pred dnevi v izjavi za javnost prav Nemčijo posebej omenil kot zgled stari celini, kako država uspešno v teh dneh boja proti zloveščem virusu ohranja nogomet in omogoča vrnitev bundeslige. Prav z besedami uglednega slovenskega funkcionarja so na sobotni večer začeli na ZDF, javni nemški TV, oddajo Športni studio in jo tokrat ob gostovanjupredsednika bundeslige, namenili nadaljevanju domačega nogometnega plesa po natanko dveh mesecih.Namesto da bi zdaj že imeli končni vrstni red, se pripravljali na tradicionalno slovo od sezone, berlinski pokalni finale, ter misli usmerjali k euru, kjer bi bil med prizorišči tudi München, je pred vrati komaj 26. kolo – igrali ga bodo ob tradicionalnih urah (15.30, 18.30, 20.30) med soboto in ponedeljkom. In že takoj za začetek, kot smo pisali že pred koncem prejšnjega tedna, bo na pladnju veliki derbi Porurja med Dortmundom in Schalkejem. V običajnih razmerah bi bile vstopnice za to prestižno tekmo že zdavnaj razprodane, tako pa zdaj gledalcev na kultni areni Westfalen, največji nogometni v Nemčiji (zmogljivost 81.365 gledalcev) sploh ne bo. In takšne tekme brez občinstva mnogih v nemškem prostoru sploh ne mikajo. Zadnja raziskava po vsej državi razkriva, da je kar 57 odstotkov anketirancev proti takšnem nadaljevanju sezone, slaba tretjina se veseli sobotnega nogometnega sporeda po dveh mesecih, ostalim je vseeno.Resda je bilo tako na najvišji ravni države kot tudi v vrhu nogometne zveze nekaj pomislekov o smiselnosti nadaljevanja sezone, potem ko so iz kölnskega kluba sporočili slabo novico o nekaterih okuženih nogometaših, zdaj sta se tem pridružila še dva iz drugoligaškega Dynama Dresden, toda vrnitve ne bo – nemška liga bo prva med velikimi v Evropi spet dvignila svoj zastor. Prvenstvo se je sicer prav ob zadnjem koncu tedna nadaljevalo na Ferskih otokih, v Belorusiji pa ga sploh niso prekinjali in so navzlic pandemiji nadaljevali sezono.Tudi v Nemčiji so si sledila vprašanja, kako in dejansko kdaj naprej, toda ko je sredi prejšnjega tedna vplivna kanclerka Angela Merkel prižgala zeleno luč za športne prireditve, kajpak v posebnih razmerah in brez gledalcev na tribunah, za vodstvo lige ni bilo več ovir. Bo pa to pač posebno tekmovanje za vse igralce in s pospešenim tekmovalnim ritmom, da bi do konca junija pospravili ligo pod streho. Zapletlo pa se je že v Dresdnu, kjer zaradi zdaj jasne 14-dnevne karantene za moštvo, ne bo načrtovanega drugoligaškega derbija s Hannovrom, kot je bilo načrtovano, 17. maja.Sicer pa nogomet kot že dolga leta ostaja v središču pozornosti tudi širše javnosti po vsej državi. Zdaj sta tako pod povečevalnim steklom dolgoletna reprezentančna vratarja: sedanji,(34 let), sicer eden ključnih adutov velikih Bayernovih zmag v zadnjem desetletju, se je ločil od svoje soproge Nine in je zdaj skupaj s 15 let mlajšorokometašico v nemškem drugoligaškem tekmovanju, povrh pa je zavoljo svojih dolgih svetlih las na videz zelo podobna omenjeni prejšnji Manuelovi življenjski spremljevalki., prvi domači vratar na nepozabnem mundialu 2006 v Nemčiji, pa je v nadzornem svetu Herthe iz Berlina nasledil, ki pri modro-belih še zdaleč ni bil tako uspešen kot v vlogi nemškega selektorja na omenjenem SP ...