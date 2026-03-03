Nemke nadigrale Slovenke; po novem že 32:0 v golih

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027. Izbranke Saše Kolmana so v Dresdnu izgubile proti Nemčiji z 0:5 (0:2). V skupini A4 Slovenke v soboto v Kopru čaka tekma z Avstrijo, ki je danes izgubila proti Norveški z 0:1 (0:0). Slovenke so v Dresden prišle kar oslabljene, saj so manjkale Špela Kolbl, Sara Gradišek, Sara Makovec, Korina Lara Janež, Naja Poje Mihelič, Melania Pasar, Tinkara Testen in Izabela Križaj. Kljub temu so si želele pozitiven razplet tekme, a so Nemke, tretje s svetovne lestvice, hitro upravičile vlogo favoritinj proti Sloveniji, ki je 38.

Nemčija Slovenija 5:0 (2:0) Štadion Rudolf-Harbig, gledalcev 19.000, sodnice: Antoniu, Ciklitari, Deci (vse Grčija); strelke: 1:0 Endemann (6.), 2:0 Senss (12.), 3:0 Dallmann (48.), 4:0 Mühlhaus (53.), 5:0 Schüller (71.); Nemčija: Berger, Kett (od 46. Linder), Knaak, Küver, Gwinn (od 46. Wamser), Nüsken, Senss (od 76. Gräwe), Dallmann, Endemann, Brand (od 46. Mühlhaus), Martinez (od 66. Schüller); Slovenija: Meršnik, Agrež, Golob, Čonč, Eržen, Korošec, Zver (od 66. Ketiš), Kuštrin, Prašnikar, Sternad (od 66. Kajzba), Kramžar (od 84. Kastelec).

Nemke so tako proti Slovenkam dobile še peti medsebojni dvoboj, zdaj je razlika v danih in prejetih zadetkih v korist nemške vrste že 32:0. Nemčija, osemkratni evropski, dvakrat svetovni in enkrat olimpijski prvak, je hitro povedla. V šesti minuti je imela na levi strani veliko prostora Vivien Endemann, stekla v kazenski prostor in ukanila Zalo Meršnik za 1:0. V 10. minuti so Nemke znova zadele, a iz prepovedanega položaja, so pa dobro minuto zatem podvojile prednost, ko je s 14 metrov zadela neovirana Elisa Senss.

Tudi pozneje je domača vrsta pričakovano prevladovala, imela še nekaj priložnosti, so se pa gostje le znebile začetne živčnosti in Nemkam začele bolj oteževati delo. A v napadu jim v prvem polčasu ni uspelo narediti ničesar konkretnega z izjemo zadnjih minut, ko sta se Zari Kramžar ponudili dve priložnosti, a je ostalo pri 2:0.

Uvod drugega polčasa je spet pripadel Nemkam, ki so med polčasoma opravile tri menjave. V 48. minuti je na 3:0 povišala Linda Dallmann, ki je po desni strani vtekla v kazenski prostor in slovensko vratarko ugnala s strelom ob bližnji vratnici. Za 4:0 je v 53. minuti zadela Larisa Mühlhaus, ko je žogo v bližini vrat pospravila pod prečko.

Larissa Muhlhaus se je takole veselila enega od golov. FOTO: Matthias Rietschel/Reuters

V 61. minuti so prišle do strela tudi Slovenke, a Bergerjeva ni imela veliko dela po poskusu Kaje Korošec, zato pa so domačinke deset minut pozneje Sloveniji zabile še peti gol, tega je dosegla Lea Schüller, ki je po hitro izvedenem prostem strelu dobila dvoboj z Zalo Meršnik. Kramžar je imela v 74. minuti znova lepo priložnost za prvi zadetek proti Nemčiji, a merila preveč po sredini. Nekaj sekund pozneje so gostiteljice spet zadele, a po sodniški oceni iz prepovedanega položaja, tako kot tudi v 87. minuti.

V evropskih kvalifikacijah je skupaj 53 reprezentanc, 11 od teh si bo zagotovilo mesto na mundialu. Kvalifikacije bodo v obliki lige narodov. V ligah A in B bo nastopilo po 16 reprezentanc, v ligi C pa 21.

Kvalifikacije potekajo v dveh fazah, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa se bo uvrstilo v dodatne kvalifikacije. Vse ekipe iz lige A imajo te zagotovljene, tudi Slovenija. SP bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo, tako kot leta 2023, sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov svetovnih prvakinj branijo Španke.