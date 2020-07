Nemočni Simon Rožman priznal, da so drugi kakovostnejši

Ljubljana

Poletje bo za Simona Rožmana še zelo vroče. FOTO: Reuters

- »Igralci dajejo vse od sebe in škoda je, da nismo nagrajeni. Mislim, da so na maksimalni ravni, ampak tu so tudi druga kakovostnejša moštva,« je po minimalnem porazu v derbiju 32. kola hrvaškega nogometnega prvenstva v gosteh pri Osijeku razmišljal trener Rijeke. Strelec zmagovitega gola je bil nekdanji napadalec Domžal in tudi Rožmanov varovanecv 53. minuti.Rijeka je v nadaljevanju prekinjene sezone zmagala le prvi tekmi, polfinalno pokalno proti Osijeku in prvenstveno proti lokalnemu tekmecu Istri iz Pulja. Včeraj je izgubila tretjič zapored, v zadnjih petih tekmah je še dvakrat iztržila le točko in na lestvici zaostala za tekmeci za drugo mesto. Presenetljivo, a v boju za kvalifikacije za ligo prvakov kaže zagrebški Lokomotivi, ki ima 57 točk, eno več kot Osijek in tri več kot Hajduk. Rijeka jih ima 52.Najbolj kritični privrženci moštva z Rujevice postavljajo celo pod vprašaj uvrstitev v Evropo, kar je bilo še pred tednom dni, kaj šele pred nadaljevanjem prekinjene sezone, zgolj znanstvena fantastika. Res čudež bi se moral zgoditi, da bi Rožman izgubil evropsko vozovnico. Šesta Gorica štiri tekme pred koncem zaostaja šest točk, a ima boljši izkupiček v medsebojnih tekmah. Rijeka ima še rezervno možnost v pokalnem tekmovanju, v katerem se bo 1. avgusta v Šibeniku za naslov prvaka pomerila z Lokomotivo.»Imamo zahteven razpored. Najprej se moramo pripraviti za Dinamo, potem pa izpeljati čim bolje še zadnje tri tekme pred poklanim finalom. Najpomembnejše je, da si zagotovimo Evropo,« je pogled v prihodnost usmeril 37-letni Štorčan.V nedeljo bo na Reki gostoval prvak Dinamo, ki ima pred Lokomotivo kar 19 točk prednosti.