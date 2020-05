Nemška kanclerka Angela Merkel ima očitno najraje Bayern

München - Današnjega nadaljevanja sezone v nemški nogometni bundesligi se veselijo tudi številni znani obrazi po državi. Mnogi med njimi so namreč vzneseni privrženci svojih klubov, kar za deželo, v kateri nogomet ohranja zares izjemno priljubljenost, še zdaleč ne preseneča. Le da nekateri javno izkazujejo svojo naklonjenost ljubljenemu klubu, drugi o tem raje ne razpredajo. In med slednjimi je tudi vplivna kanclerka Angela Merkel, ki nikdar ne skriva svoje naklonjenosti nogometni reprezentanci, bolj zase pa ohranja simpatije do Bayerna.Toda večkrat jo je bilo videti – kajpak se ni mogla izogniti TV kameram –, ko je obiskala ...