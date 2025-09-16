Nemška legenda o Šešku, Isaku in drugih: To je noro

Častni predsednik münchenskega Bayerna Uli Hoeneß se je ob prejemu častne nagrade nemške nogometne lige (DFL) »za posebne in izjemne dosežke« v nemškem nogometu obregnil ob vrtoglave zneske, ki jih klubi plačujejo za prestope igralcev. »Popolnoma noro! Presenečen sem nad dogajanjem v mednarodnem nogometu v zadnjih šestih do osmih tednih,« je komentiral Hoeneß.

V poletnem prestopnem roku so bili največji zapravljivci klubi angleške premier lige, ki so za okrepitve zapravili skoraj 3,5 milijarde evrov. Alexander Isak se je za rekordnih 144 milijonov evrov preselil k Liverpoolu, ki je v svoje vrste za 115 milijonov evrov privabil tudi Floriana Wirtza. Slovenski napadalec Benjamin Šeško se je pridružil Manchester Unitedu, Newcastle pa je Isakovo zamenjavo našel v visokoraslem napadalcu Nicku Woltemadeju, za katerega so odšteli 80 milijonov evrov. »Če ne bomo previdni, se bodo ljudje sčasoma vprašali: "Ali so še pri zdravi pameti?" Delam za dva do tri tisoč evrov neto na mesec, hkrati pa se za povprečne igralce porabi 30, 40, 50 milijonov evrov,« je bil neposreden Hoeneß.

Nekdanji predsednik bavarskega kluba si želi, da nemški klubi ne bi šli po takšni poti. »Nemci moramo ponovno prevzeti vodilno vlogo. Hoditi moramo po svoji poti, pokazati moč in ne smemo biti odvisni od arabskega denarja, ameriških skladov ali oligarhov,« je bil odločen Hoeneß. »DFL mora zagotoviti, da klubom bundeslige nikoli ne bo treba sprejeti tega denarja.«