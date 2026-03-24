Nemška legenda odkrito, pot do naslov svetovnega prvaka vodi prek Madrida

Slavni nemški nogometaš Thomas Müller, ki si kruh služi v »Major League Soccer« (MLS), verjame, da bo v nogometnem svetu kraljevala »furija«. Po njegovem mnenju Španija pod taktirko Luisa de la Fuenteja najbolje združuje posamični talent v harmonično celoto.

»V ožjem krogu so vedno ista imena. Če pa bi moral izbrati le eno reprezentanco, bi se odločil za Španijo. Občutek za igro je izjemen; zdi se, da Špancem vedno uspe nadarjene posameznike povezati v tekočo in harmonično enoto,« je pojasnil 34-letni napadalec kanadskega kluba v MLS Vancouvra. Po njegovem mnenju je prav taktična doslednost tista, ki loči prvake od zgolj močnih ekip: »Imajo jasen načrt. Videti je, kot da se vsi deli sestavljanke popolno prilegajo,« je pojasnil Nemec.

Španska reprezentanca je svojo prevlado potrdila že na zadnjem evropskem prvenstvu, kjer je v finalu ugnala Anglijo. Generacija, ki jo vodijo tehnično izpopolnjeni igralci, kot sta Lamine Yamal in Pedri, po Müllerjevi oceni ne stavi le na napad, temveč na celovitost. Zaključni turnirji namreč zahtevajo obrambno trdnost in sposobnost narekovanja ritma igre, kar je bila v zadnjem obdobju prav španska posebnost.

Pedri je po mnenju Thomasa Müllerja eden od najmočnejših adutov španske nogometne reprezentance. FOTO: Susana Vera/Reuters

Zaradi razširjene format mundiala z večjim številom reprezentanc, bo turnir še posebej zahteven. Müller poudarja, da bo ključna širina igralskega kadra, za rotacije in za ohranjanje visoke ravni igre.

Toda Müller tudi opozarja na nepredvidljivost. »Poškodbe, sodniške odločitve in trenutki individualne genialnosti lahko v hipu spremenijo potek. Tudi najmočnejše ekipe niso imune na presenečenja,« je ocenil legenda münchenskega Bayerna, ki je med favorite uvrstil še Nemčijo, Francijo, Argentino, Anglijo in Portugalsko, a jasno dal vedeti, da pot do naslova svetovnega prvaka vodi prek Madrida.