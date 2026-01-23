Nemška legenda v bolnišnici namesto na kosilu v koči

Lothar Matthäus, s kar 150 nastopi rekorder v nemški nogometni reprezentanci, je zdaj ugleden strokovni TV komentator. Tako bi moral sinoči na Olimpicu v Rimu, kjer je leta 1990 kot kapetan izbrane vrste ponosno dvignil pokal za naslov svetovnih prvakov, sodelovati v prenosu tekme evropske lige Roma – Stuttgart (2:0). Toda namesto tekme je ležal v bolnišnici v Münchnu, kjer zdaj okreva po operativnem posegu ob dvojnem zlomu vezi in nekaj zlomljenih rebrih. Zanj je bil usoden padec na smučišču v Lechu na Arlbergu na skrajnem avstrijskem zahodu.

»To je bil moj zadnji spust prav ob koncu smučarskih počitnic. Proga je bila ledena in razgibana, razmišljal sem že o prijetnem kosilu v koči na smučišču, nato pa se mi je pripetil padec. Odneslo me je na desno stran, pršič je prekril ledeno ploskev, ki je zato nisem videl. Močno me boli v predelu reber, a verjamem, da se bom kmalu vrnil k vsakdanjemu dnevnemu utripu,« je optimist 64-letnik, ki ga je po poškodbi partnerka Theresa iz Avstrije odpeljala v münchensko kliniko dr. Hansa-Wilhelma Müllerja-Wohlfarta, legendarnega zdravnika Bayerna in nemške nogometne reprezentance.