Nemška liga odpira vrata tujim investitorjem

Klubi nemške prve in druge nogometne lige so na skupščini nemške nogometne lige (DFL) podprli predlog o možnosti tujih vlaganj v nemški nogomet. Predlog je za las dobil potrebno dvotretjinsko podporo, saj je zanj glasovalo 24 od 36 klubov. Gre za drug takšen poskus v sedmih mesecih, ob prvem glasovanju predlog ni dobil zadostne podore klubov obeh najmočnejših lig.

Po tokratnem tesnem anonimnem glasovanju – že samo en glas več proti bi pomenil, da predlog spet ne bi bil sprejet – ima zdaj vodstvo DFL možnost dogovora s tujimi investitorji. To pomeni, da lahko v obeh najmočnejših nemških ligah po novem navijači pričakujejo prihod močnega tujega vlagatelja. DFL naj bi imela ponudbe šestih strateških partnerjev, vrednost projekta pa bo znašala vsaj milijardo evrov. Posel naj bi sklenili za obdobje naslednjih 20 let, začetek pa bo v sezoni 2024/25.

DFL bo ta sredstva predvidoma vložila v izboljšanje infrastrukture in digitalizacijo nogometa, med drugim tudi v razvoj lastne produkcije prenosov v živo s štadionov. V Nemčiji so navijači zelo zadržani do takšnih investicij, tudi na številnih tekmah pretekli konec tedna so s transparenti na tribunah opozarjali, da nasprotujejo projektu. Bojijo se predvsem prevelike komercializacije in sprememb urnikov tekem, ki bi jih lahko zaradi zahtev pri televizijskih pravicah izsilili ti vlagatelji.

Vodstvo DFL odgovarja, da bo vpliv investitorja na delovanje nemške lige in nogomet omejen, saj bodo imeli vlagatelji še vedno omejene pravice pri glasovanju o gospodarskih in finančnih temah. V nemškem nogometu sicer velja pravilo, da klubi ne smejo pokroviteljem oziroma vlagateljem prepustiti več kot polovico lastniškega deleža. Klubi morajo zadržati vsaj 50 odstotkov in dodaten glas pri odločitvah, s čimer so se zavarovali pred privatizacijo nogometnih klubov. Izjema sta le dva kluba, Wolfsburg in Bayer Leverkusen, ker sta njuna lastnika tovarni Volkswagen in Bayer, a je bilo takšno lastniško razmerje v veljavi še pred začetkom tekmovanja v bundesligi.