Nemški as svari: Nismo več vrhunska ekipa, prispeli smo v povprečje

Zgodba Jürgena Kloppa na nemški klopi se ni začela, kot bi si želel. Dvoboj z Nizozemci se je končal brez zmagovalca, sinoči pa so Nemce v Augsburgu presenetili Grki (0:1; Kourbelis). Dve tekmi brez zmage sta izzvali tudi odziv nekdanjega izvrstnega nemškega vezista Bastiana Schweinsteigerja.

»Nismo več vrhunska ekipa. Prispeli smo v povprečje,« je v vlogi strokovnega komentatorja za televizijo ARD ocenil nekdanji zvezdnik münchenskega Bayerna in Manchester Uniteda. Po njegovem mnenju je bila ključna razlika med včerajšnjima tekmecema kakovost posameznikov, ob tem pa je izpostavil kvaliteto Konstantinosa Karetsasa, Christosa Tzolisa in Evangelosa Pavlidisa.

»Zame so bili to igralci, ki so naredili razliko. Mi pa jih preprosto nimamo,« je poudaril. Z oceno se je strinjal tudi vezist Joshua Kimmich, branilec Jonathan Tah pa je dejal, da ocene prepušča zunanjim opazovalcem. »Ali nas kdo uvršča med povprečne ekipe ali ne, za nas nima pomena,« je povedal.

Bastian Schweinsteiger je z Nemčijo leta 2014 postal svetovni prvak. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Schweinsteiger obenem miri, da bo za način igre, ki si ga želi Klopp, potreben čas. »Upajmo, da nam bo to uspelo novembra, zdaj pa gre zgolj za preizkušanje,« je bil jasen. »Jürgen Klopp je v fazi iskanja rešitev. To je njegova druga reprezentančna tekma. Vse to traja. Ni čarovnik.«

Naslednja tekma nemške reprezentance bo 1. oktobra v Münchnu, ko bo gostja Srbija. Nato bodo Nemci odpotovali v Grčijo, kjer jih dvoboj čaka 4. oktobra.