Nemški der klassiker tokrat v rdeče-beli barvi

Nogometaši Bayerna so dobili derbi 24. kroga nemške lige. V Dortmundu so v nemški klasiki premagali Borussio s 3:2 in najbližjim zasledovalcem na lestvici pobegnili že na 11 točk razlike. Že popoldne je Bayer Leverkusen igral le neodločeno 1:1 z Mainzem, tretji Hoffenheim pa je doma izgubil proti St. Pauliju z 0:1.

Nemški klassiker je izpolnil pričakovanja navijačev, bolj pa so bili na koncu zadovoljni privrženci bavarske ekipe. Domači so sicer začeli dobro, imeli rahlo premoč v prvem polčasu, ki so jo tudi kronali z zadetkom Nica Schlotterbecka v 26. minuti. Imeli so še nekaj polpriložnosti v začetku drugega, potem pa je udaril prvi zvezdnik Münchenčanov Harry Kane.

Najprej je poskrbel za izenačenje v 54. minuti, potem pa 15 minut pozneje zadel še z bele točke po prekršku Schlotterbecka nad Josipom Stanišićem. Za Angleža je bil to jubilejni 30. gol v bundesligi v sezoni, deseti iz enajstmetrovk. V tem elementu je v nemški ligi že pri 24 doseženih golih, Borussiin vratar Gregor Kolbl je bil blizu obrambi, a je žoga pod prečko končala v mreži.

Navijači Dortmunda so protestirali proti nemški policiji, ki je številnim navijačem Borussie prepovedala pot v Italijo. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Kane je postavil še en rekord, na četrti zaporedni tekmi je dosegel vsaj dva gola in se s tem pridružil le dvema, ki sta v bundesligi to dosegla pred njim (Lothar Emmerich leta 1967 za Dortmund in Tomislav Marić 2001 za Wolfsburg).

A tekma še ni bila odločena, z odličnim strelom je upe domačih na preobrat obudil Daniel Svensson v 83. minuti, a je potem navijače na nabito poldnem stadionu v Dortmundu le štiri minute pozneje ohladil Joshua Kimmich, ko je dobro pričakal odbito žogo in jo neubranljivo poslal mimo Kolbla.

Na štadionu je bilo vroče predvsem ob prvem zadetku Nica Schlotterbecka, po tekmi pa so bili domači navijači klavrno razpoloženi. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Hoffenheim je ostal tretji na lestvici, toda ostal tudi pri 46 točkah. Na svojem terenu je namreč izgubil proti hamburškemu St. Pauliju, ki je začasno pobegnil z nevarnih mest na dnu letvice. Edini gol na tekmi je v sodnikovem dodatku prvega dela dosegel Mathias Pereira Lage. Blizu presenečenju je bil tudi Mainz, ki je vodil v Leverkusnu po golu Sheralda Beckerja, a se je Bayer rešil z izenačenjem Jarella Quansaha v 88. minuti.

V nedeljo bo nekdanji celjski strateg Albert Riera s Frankfurtom gostil Freiburg, na vrsti bosta še tekmi Stuttgart - Wolfsburg in Hamburg - Leipzig. Na lestvici ima zdaj Bayern 63 točk, Dortmund 52, Hoffenheim 46, s tekmo manj pa sledita Stuttgart s 43 in Leipzig z 41.