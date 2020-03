Nemški štadioni zaprti vsaj do 2. aprila

Frankfurt - Potem ko so ob koncu tedna prvič po 2. svetovni vojni v Nemčiji prekinili nogometna tekmovanja, so se vodstva 36 profesionalnih klubov 1. in 2. zvezne lige sestala na izredni seji v Frankfurtu. Pogledi posameznikov so si bili med seboj večinoma podobni, ni bilo dvoma, da bo treba nogometni utrip za nekaj časa, kajpak zavoljo boja s koronavirusom, potisniti na stran. Tako so uradno do 2. aprila prekinili vsa nogometna tekmovanja na zvezni ravni.



»To pa seveda ne pomeni, da bomo že 3. aprila spet igrali nogomet. Bomo videli, kako bo, novo sejo bomo imeli v tednu, ki se bo začel 30. marca, takrat pa bomo ocenili, če je stanje primerno za nadaljevanje sezone,« je bil jasen poslovni vodja tekmovanja Christian Seifert. V Nemčiji bi sicer radi, četudi z zamudo, pospravili pod streho domače prvenstvo do konca ter seveda pripravili tudi polfinale pokala ter nato še tradicionalni berlinski finale. In zato gre jutri na videokonferenci pod streho evropske zveze pričakovati predloge zlasti iz dežel najbolj kakovostnih in odmevnih ligaških tekmovanj, tako tudi Nemčije, da če bodo razmere le omogočale, bi bilo treba podaljšati klubsko sezono in raje preložiti junijsko-julijski euro ...