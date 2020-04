Nenad Bjelica k Mihi Zajcu?

Očitno se uspešnemu hrvaškemu nogometnemu trenerju Nenadu Bjelici po zadnjem mučnem slovesu od zagrebškega Dinama že obeta odmeven odhod – in sicer k turškemu velikanu Fenerbahčeju. Strokovnjak, pod čigar vodstvom so pri hrvaškem klubu po petih desetletjih prekinili sušo uvrstitev v prestižni pomladni del evropskih nogometnih tekmovanj ter vrnili občinstvo na tribune štadiona Maksimir, se je moral od Dinama posloviti, ker se ni strinjal z zadnjim zmanjševanjem plač za nogometaše in strokovni štab. Vrnil se je v Celovec k družini, a že takoj začel prejemati ponudbe od vsepovsod. Najmikavnejša je ta zadnja iz Istanbula.



"Že prej so nekateri v Turčiji omenjali prihod Bjelice h Galatasaryu ali k Bešiktašu, toda očitno je zdaj ta trener pod drobnnogledom družine Koc, najbogatejše v državi, ki vodi Fenerbahčejevo zgodbo," so zapisali na spletni strani zagrebškega dnevnika Sportske novosti. Pri tem klubu igra tudi slovenski reprezentant Miha Zajc, hrvaški viri pa razkrivajo, da bi Bjelica utegnil Fenerbahče okrepiti še s katerim od svojih rojakov, morda celo z Mariom Mandžukićem, enim od ključnih akterjev reprezentančnega pohoda na srebro svetovnega prvenstva pred dvema letoma v Rusiji.