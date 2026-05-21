Nenavadna računica: Anglija potrebuje poraz Aston Ville

Premier liga lahko prihodnjo sezono v ligo prvakov pošlje kar šest klubov, a le ob nenavadnem razpletu zadnjega kroga.
Villa si je vstopnico v ligo prvakov že zagotovila, zdaj pa lahko z nenavadnim razpletom odpre vrata še enemu angleškemu klubu. FOTO: Kemal Aslan/Reuters
Villa si je vstopnico v ligo prvakov že zagotovila, zdaj pa lahko z nenavadnim razpletom odpre vrata še enemu angleškemu klubu. FOTO: Kemal Aslan/Reuters
Blaž Potočnik
21. 5. 2026 | 09:24
3:34
A+A-

Aston Villa bo sezono sklenila izjemno uspešno. Z zmago nad Freiburgom v finalu evropske lige si je klub iz Birminghama že zagotovil neposredno vozovnico za ligo prvakov, Unai Emery pa je le še utrdil sloves specialista za to tekmovanje. Če k temu prištejemo še dejstvo, da je Villa krog pred koncem premier lige na odličnem četrtem mestu, je izkupiček skoraj popoln. Toda prav njen uspeh je pred zadnjim krogom odprl zelo nenavaden scenarij: angleško prvenstvo bi lahko med evropsko elito poslalo kar šest klubov. Pogoj? Villa mora sezono končati na petem in ne na četrtem mestu.

Alonso že riše novi Chelsea: pet imen je nedotakljivih

Zakaj ravno peto mesto?

Premier liga si je prek Uefinega sistema evropske uspešnosti že zagotovila dodatno mesto v ligi prvakov, kar pomeni, da v elitno evropsko družbo prihodnjo sezono vodi prvih pet mest. Aston Villa pa je kot zmagovalka evropske lige tja že uvrščena. Prav tu se začne nenavadna računica: če Emeryjeva ekipa prvenstvo konča na petem mestu, bi bila v ligo prvakov uvrščena že po zaslugi evropske lovorike, njeno ligaško mesto pa bi se sprostilo. Dodatna angleška vozovnica bi se zato premaknila še mesto nižje in šesta ekipa premier lige bi nenadoma dobila vstopnico v najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje.

Unai Emery bo želel sezono končati čim višje, čeprav bi njegov padec na peto mesto razveselil klube tik pod vrhom. FOTO: Yasin Akgul/AFP
Unai Emery bo želel sezono končati čim višje, čeprav bi njegov padec na peto mesto razveselil klube tik pod vrhom. FOTO: Yasin Akgul/AFP

Če Villa ostane četrta, tega učinka ni. V tem primeru bi si ligo prvakov zagotovila prek običajne ligaške uvrstitve, dodatno peto mesto bi pripadlo naslednji ekipi na lestvici, naslov v evropski ligi pa ne bi ustvaril še ene angleške vstopnice. Šesta ekipa bi tako ostala brez preboja med evropsko elito. Prav zato je položaj tako nenavaden: Villa je svoj nastop v ligi prvakov v vsakem primeru že potrdila, zdaj pa lahko, povsem nehote, vrata v isto tekmovanje odpre še nekomu drugemu — a le, če v domačem prvenstvu zdrsne za eno mesto.

Bournemouth in Brighton gledata proti Etihadu

Zadnji krog premier lige bo zato imel še dodatno dimenzijo. Aston Villa gostuje pri Manchester Cityju, Liverpool pa igra proti Brentfordu. Če bi Villa izgubila, Liverpool pa zmagal, bi lahko Emeryjeva ekipa padla na peto mesto. V tem primeru bi šesta pozicija nenadoma postala vstopnica v ligo prvakov. Trenutno je v tej zgodbi najbolj zanimiv Bournemouth, ki je v najboljšem položaju za šesto mesto.

Bili so tarče posmeha, zdaj v rokah držijo penino – London je rdeč

Zato se del angleške javnosti po Villini evropski lovoriki ukvarja z navidez absurdnim vprašanjem: ali bi bilo za premier ligo bolje, da Aston Villa v zadnjem krogu izgubi? Za Emeryja in njegove igralce je odgovor seveda drugačen. Villa si bo želela sezono končati čim višje, tudi zaradi prestiža, denarja in lastne tekmovalne logike. Toda za šesti klub angleškega prvenstva je računica precej hladnejša. V običajnih okoliščinah bi šesto mesto pomenilo evropsko nagrado nižjega ranga, tokrat pa bi lahko postalo ena najbolj nenavadnih poti v ligo prvakov v zgodovini premier lige.

