Nenavadna terapija, s katero Cristiano Ronaldo bije bitko s časom

Ko čas neusmiljeno teče proti svetovnemu prvenstvu, se je portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo zatekel k precej nenavadnemu orožju v boju z bolečino. Napadalec poskuša z alternativnim postopkom pospešiti okrevanje po poškodbi in biti nared do svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, ki se bo začel 11. junija.

Ronaldo se je poškodoval konec februarja in trenutno okreva v Madridu, kjer zdravi poškodbo zadnje stegenske mišice. Kapetan Portugalske je moral 28. februarja zapustiti igrišče med zmago Al‑Nassra nad Al‑Fayho v savdski ligi. Kasnejši pregledi so razkrili poškodbo tetive kolena – precej resnejšo, kot se je zdelo na prvi pogled.

Trener potrdil, da položaj ni nedolžen

Trener Al-Nassra Jorge Jesus je potrdil, da položaj ni nedolžen, zato je Ronaldo nemudoma odpotoval v Španijo. Tam se zdaj zdravi s presoterapijo – postopkom, ki ga britanski mediji opisujejo kot precej nenavaden pristop k rehabilitaciji vrhunskega športnika.

Presoterapija je metoda, pri kateri s kontroliranim vpihovanjem zraka ustvarjajo pritisk na posamezne dele telesa. Tako pospešijo pretok limfe in premikanje medcelične tekočine, kar pomaga pri odvajanju odvečnih snovi iz telesa. Terapija pogosto zmanjša oteklino, ublaži bolečino in sprosti mišice – ravno to pa Ronaldo potrebuje v tekmi s časom.

Cristiano Ronaldo je eden najboljših nogometašev vseh časov. FOTO: Reuters

Portugalce že konec meseca čakata prijateljski tekmi proti Mehiki (28. marec) in ZDA (31. marec), a za zdaj ni jasno, ali bo Ronaldo pripravljen. Še pomembnejše vprašanje visi nad poletjem. Na svetovnem prvenstvu bo Portugalska igrala v skupini K proti Kolumbiji, Uzbekistanu in še enemu tekmecu, ki ga bodo določili naknadno.

Če bo Ronaldo zdrav, bo lovil še eno veliko zgodbo. Če ne, bi lahko portugalski zvezdnik prvič po dolgem času ostal brez glavne vloge na največjem odru.