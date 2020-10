Nenevarni Atletico iztržil (le) točko

Ljubljana - Nogometaši madridskega Atletica so v petek kolu elitne španske lige gostili igralce Villarreala in se razšli z njimi z neodločenim izidom 0:0. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je branil vso tekmo.



Madridčani so bili v prvem polčasu kljub izrazito večji posesti žoge dokaj nenevarni, na drugi strani pa je moral dvakrat posredovati Oblak. V drugem polčasu je imel eno redkih priložnosti Diego Costa, ki je zamenjal Luisa Suareza, a je tudi on z glavo kar precej zgrešil cilj.



Na koncu je bila posest žoge bolj ali manj enaka, več strelov so imeli gostitelji, vendar le enega v okvir vrat, tako da sta se ekipi razšli brez golov. S točko je »rumena podmornica« začasno skočila na vrh lestvice, a jo je pozneje zavoljo boljše razlike v danih in prejetih zadetkih prehitel Real Sociedad, ki je s 3:0 odpravil Getafe.



Mikel Oyarzabal je v 28. minuti unovčil enajstmetrovko in zatem še podal pri drugem golu v 79. minuti, ki ga je dosegel Mikel Merino. Na 3:0 je povišal Portu v 81. minuti. Obe moštvi pa je po zadnji današnji tekmi prehitel Betis iz Seville, ki je v gosteh premagal Valencio z 2:0. Sergio Canales v 19. in Cristian Tello v 74. minuti sta bila strelca za Andaluzijce.



Že pred tem je Valladolid doma izgubil proti Eibarju z 1:2. Elche in Huesca sta se razšla z 0:0. Jutri bosta igrala tudi oba velikana lige, Real Madrid bo gostoval pri Levanteju, Barcelona pa bo gostila Sevillo.