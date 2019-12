FOTO:Neosvojljivi Anfield je trepetal pred portugalskimi potepuhi

Ljubljana

Portugalski veteran pri Wolverhamptonu Joao Moutinho je tudi proti Liverpoolu odlično povezoval igro, a rdeči so bili srečnejši zaradi odlične podaje Adama Lalane (spredaj) za strelca Sadia Maneja. FOTO: Reuters

Wolverhampton na portugalski pogon

Jürgen Klopp (desno) je z vidnim olajšanjem čestital kolegu Nuno Espiritu Santu. FOTO: Reuters

Kitajski lastniki, evropsko znanje

Španec Adama Traore je v petek na kolena spravil meščane iz Manchestra, na Anfieldu pa še ene vidnee igre ni kronal z golom ali podajo. FOTO: Reuters

- Evropski in svetovni klubski prvak Liverpool je preskočil še najzahtevnejšo decembrsko oviro in bo proti prvemu naslovu angleškega prvaka po 30 letih v novem letu krenil z domala nedosegljivo prednostjo 13 točk pred Leicestrom. Povrhu ima še tekmo manj od tekmecev, ki so po malem upali, da bo silovit nalet rdečih kot zadnji v koledarskem letu ustavil Wolverhampton. Ta je v petkovem posladku z zmago s 3:2 iz boja za ubranitev naslova izločil Manchester City.Edini gol na tekmiv 42. minuti je na Anfieldu odločil zmagovalca in četo nemškega trenerja Jürgna Kloppa še trdneje zasidral na vrhu seznama najmočnejših moštev v tem letu. Liverpool v tej sezoni v premier league še ni izgubil tekme, v minuli je le eno in to 3. januarja v gosteh proti prvaku Manchester Cityju. Nanizal je že 50 tekem brez poraza (40 zmag, 10 neodločenih izidov) na domačem štadionu. Pred njim je le še Chelsea, ki je v letih od 2004 do 2008 nanizal 86 tekem brez poraza.Modri iz Londona, ki so včeraj londonski derbi proti Arsenalu v zadnjih sedmih minutah spremenili poraz z 0:1 v zmago z 2:1, so prehiteli rdeče tudi na večni lestvici moštev z največjim številom in povprečjem točk. Liverpool je letos v 37 ligaških tekmah osvojil 98 točk, od njegovega povprečja 2,65 točke na tekmo je bil leta 2005 boljši le Chelsea z 2,66 točke na tekmo.Liverpool je hodil po robu. V zadnjih desetih minutah so gostje, ki jim je VAR ukradel izenačujoči gol zaradi ofsajda, z rafali obstreljevali vrata, vendar so bili pri strelih sila nenatančni. Povsem v nasprotju z dopadljivo, taktično in tehnično dovršeno igro, ki je v rokah portugalskih nogometašev iz drugega kakovostnega razreda. Z izjemo portugalskega vratarja št. 1in veteranaso drugi Ronaldovi rojaki razmeroma neznani, toda vrhunsko izurjeni nogometaši, ki ob Mehičanuali Špancuuprizarjajo spektakularne igre.Odlično jih vodi 45-letni trener, ki je pred leti vodil tudi Valencio in Porto. Nekoč zelo solidni vratar, rojen v portugalski koloniji v Gvinejskem zalivu Sveti Tomaž in Princ, je pri Wolverhamptonu že tretjo sezono in se je že uvrstil v kategorijo trenerjev, ki bi v prihodnosti lahko dobili priložnost za vodenje enega od velikanov.Wolverhampton je vzorčni primer, kako lahko z manj denarja mešaš štrene najbogatejšim. A pozor, manj ne pomeni malo. Volkovi ali potepuhi, kakršna sta vzdevka kluba, razpolagajo z vsaj 200 milijonov evrov. Izjemnih 150 milijonov € je klub prejel iz televizijskega denarnega sklada premier league, kar ga uvršča med deset največjih prejemnikov v Angliji, prišteti pa je treba še prihodke od vstopnic in drugih marketinških dejavnosti. Ključna pa je vendarle pametna in posrečena politika kitajskih lastnikov (korporacija Fosun je leta 20016 za klub plačala dobrih 50 milijonov €) pri izbiri športne strategije, ki so jo zaupali Portugalcem.Angleško prvenstvo se bo nadaljevalo že 1. januarja.Liverpool : Wolverhampton 1:0 (Mane), West Ham : Leicester 1:2 (Fornals; Iheanacho, Gray), Manchester City : Sheffield United 2:0 (Agüero, de Bruyne), Arsenal : Chelsea 1:2 (Aubameyang; Jorginho, Abraham), Burnley : Manchester United 0:2 (Martial, Rashford), Norwich : Tottenham 2:2 (Vrančićc, Aurier; Eriksen, Kane), Newcastle : Everton 1:2 (Schar; Calvert-Lewin 2), Southampton : Crystal Palace 1:1 (Tomkins, Ings), Watford : Aston Villa 3:0 (Deeney 2, Sarr), Brighton : Bournemouth 2:0 (Jahanbakhsh, Mooy);Liverpool 55, Leicester 42, Manchester C. 41, Chelsea 35, Manchester U. 31, Tottenham in Wolverhampton po 30, Sheffield U. 29.