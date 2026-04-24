Nepredvidljiv, bahav, šovmen. In glavni krivec za paniko v Londonu

Pohod nogometašev Arsenala proti dolgo pričakovani prvenstveni lovoriki se je še pred dobrim mesecem zdel le formalnost, danes pa londonski topničarji niso več gospodarji svoje usode. Moštvo Mikela Artete je brez zamisli obtičalo v blatu in iz rok izpustilo devet točk naskoka, namesto šampionske parade jih spomladi čaka srdit boj do ciljne črte, da rešijo čast in pokal vendarle vrnejo v svoje vitrine. Manchester City ima na svoji strani več razpoloženih adutov, tudi »uličarja« Rayana Cherkija, ki je v natančno izdelanem sistemu igre Pepa Guardiole našel svoje mesto pod soncem.

Zanesljiva zmaga Cityja (2:0) v finalu ligaškega pokala je prinesla zasuk in v sinje modro slačilnico vrnila vero v uspeh. Oba gola je Arsenalu zabil Nico O'Reilly, odkritje te sezone in igralec, ki si je hitro pridobil naklonjenost Guardiole. Drugače je bilo z Rayanom Cherkijem. Francoz je na videz vse, kar Katalonec v igri prezira: nepredvidljiv, šovmen, premalo previden in igralec, ki ga zanima le žoga.