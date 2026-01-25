Neprevidni kapetan skoraj nokavtiral Benija Šeška, soigralci pa slavili

Derbi kola v angleškem prvenstvu na štadionu Emirates je razočaral domače navijače, nevtralne pa navdušil s tekmo zasukov, ki je na koncu s 3:2 pripadala Manchester Unitedu. Tako kot privrženci Arsenala si je tudi Benjamin Šeško večji del tekme lahko le grizel nohte na klopi, edini omembe vreden trenutek na igrišču pa je prišel po nesporazumu s kapetanom.

Nogometaši Arsenala se držijo za glavo, prednost se znova topi, čeprav niti City niti Villa ne blestita. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

je resno vložil kandidaturo za mesto glavnega trenerja tudi po koncu letošnje sezone. Minuli konec tedna je v mestnem derbiju ugnal ManCity, zdaj še vodilno moštvo angleškega prvenstva Arsenal. Topničarji so pritisnili od prve minute in premoč kronali po pol ure igre, ko jeizkoristil neodločnostv kazenskem prostoru.

Sedem minut kasneje je bil rezultat poravnan, Martin Zubimendi je podarli žogo Bryanu Mbuemu, ki je v kazenskem prostoru darilo sprejel z odprtima rokama in žogo pospravil v mrežo. V drugem polčasu je po šestih minutah igre sledil hladen tuš za Arsenal, ki je med odmorom povsem opešal. Patrick Dorgu je 20 metrov od gola dobil žogo, ki se je visoko odbila, in jo s polvolejem po diagonali od prečke poslal v mrežo. Prekrasen zadetek!

Navijači Topničarjev so obipovali do 84. minute, ko je po kotu Senne Lammens zletel v prazno, žoga je padla na tla in Mikel Merino jo je pospravil v mrežo. A zasukov še ni bilo konec, rezervist Matheus Cunha je v 87. minuti zadel za 3:2 in vodilni Arsenal je bil na kolenih.

Benjamin Šeško je bil neviden. Foto Scott Heppell/Reuters

Kako se je odrezal Beni Šeško? V igro je vstopil v 80. minuti ob vodstvu Uniteda in bil do konca tekme povsem neopazen. Edino omembe vredno akcijo sta nehote uprizorila s kapetanom, ki je žogo močno nabil naravnost v obraz Šeška. Slovenski napadalec je bil pretresen in nekaj trenutkov ni prišel k sebi, nato pa do konca tekme ni ponudil veliko razlogov Carricku, da ponovno premisli svojo izbiro osrednjega napadalca.

Po velikem spodrsljaju ima Arsenal le še štiri točke prednosti pred Cityjem in Aston Villo, ki je z 2:0 zmagala v Newcastlu. United se je s tremi točkami zavihtel na četrto mesto, na svojem računu jih ima 12 manj kot Arsenal.

Angleška liga:

West Ham - Sunderland 3:1 (3:0)

Burnley - Tottenham 2:2 (1:1)

Fulham - Brighton 2:1 (0:1)

Manchester City - Wolverhampton 2:0 (2:0)

Bournemouth - Liverpool 3:2 (2:1)

Brentford - Nottingham Forest 0:2 (0:1)

Crystal Palace - Chelsea 1:3 (0:1)

Newcastle - Aston Villa 0:2 (0:1)

Arsenal - Manchester United 2:3 (1:1)

Ponedeljek, 26. januar:

21.00 Everton - Leeds United (Jaka Bijol je poškodovan)