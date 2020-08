Nepričakovan podaljšek v Stožicah

Ljubljana - Za slovenski nogomet se četrtek ni dobro začel. Po realnem sredinem porazu Celjanu z Moldejem (Nor) v drugem kolu kvalifikacij za ligo prvakov so na sceni trije naši klubi v kvalifikacijah evropske lige.



Nogometaši Mure pa so zaman pripotovali na štadion v Talin, estonska vlada namreč ni prižgala zelene luči za tekmo z domačim moštvom Nomme Kalju, potem ko sta imeli obe zasedbi v svojih vrstah zadnje dni primer okužbe s koronavirusom.



Olimpija pa je že takoj na evropski premieri razgrnila svojo zmedeno in nekonkurenčno podobo. Četudi je imela proti Vikingurju od 5. minute igralca več, je igrala slabo in neprepričljivo. Islandci so prek Ottarja Magnusa Karlssona zabili vodilni gol v 27. minuti, tudi v preostanku polčasa kot tudi nadaljevanju so bili zmaji povsem razglašeni. Mučenje v prazni stožiški areni je trajalo dolgo, nakar pa je Matic Fink v 88. minut le izenačil – 1:1. Prav ta nogometaš pa je bil tudi boter učinkovite akcije v 106. minuti, ko je v poino za prvo ljubljansko vodstvo na tekmi, z 2:1, zadel Radivoj Bosić.



Ob 20.45 v Ljudskem vrtu Maribor igra tekmo s Colerainom iz Severne Irske.