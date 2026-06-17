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Nogomet

Spletni fenomen svetovnega prvenstva prehitel tudi Luko Dončića

Vratar Zelenortskih otokov Vozinha je bil v nogometnem svetu še nekaj dni nazaj neznanka, zdaj je postal prava spletna senzacija.
Nogometaš Zelenortskih otokov Vozinha je pravi spletni fenomen. FOTO: Brett Davis/Reuters
Galerija
Nogometaš Zelenortskih otokov Vozinha je pravi spletni fenomen. FOTO: Brett Davis/Reuters
N. Gr.
17. 6. 2026 | 16:02
17. 6. 2026 | 16:10
1:43
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Zelenortski vratar Vozinha je po veliki tekmi s Španijo postal ena najbolj nepričakovanih spletnih zvezd svetovnega prvenstva. Štiridesetletnik je pri remiju brez golov z evropskimi prvaki navdušil z obrambami, Zelenortskim otokom pomagal do zgodovinske točke, nato pa doživel še izjemen skok na instagramu.

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Pred tekmo je imel Vozinha približno 50.000 sledilcev. Že med dvobojem je številka začela hitro rasti, po tekmi pa se je povzpela v milijone. Po poročanju AP se je v 24 urah približal desetim milijonom sledilcev, Nogomania pa je navajala, da je pridobil več kot enajst milijonov novih sledilcev.

S tem je zelenortski junak vsaj začasno prehitel tudi Luko Dončića, enega najbolj prepoznavnih evropskih športnikov. Slovenski košarkarski zvezdnik ima na instagramu približno 10,9 milijona sledilcev, Vozinha pa je po tekmi s Španijo postal eden največjih spletnih fenomenov prvenstva.

Zajem zaslona, Vozinha Foto Instagram/zajem Zaslona
Zajem zaslona, Vozinha Foto Instagram/zajem Zaslona

Veliko vlogo pri njegovi viralni zgodbi je imela brazilska platforma CazéTV, ki je med prenosom gledalce pozvala, naj začnejo slediti izkušenemu vratarju. Vozinha, ki igra za portugalski Chaves, je bil po tekmi izbran za igralca dvoboja.

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SP 2026Vozinhašport zasebnoLuka Dončićsvetovno prvenstvo v nogometu

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