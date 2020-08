Neredi v Parizu, aretirali več kot 80 privržencev kluba PSG

Ljubljana – V Parizu so policisti po sinočnji finalni tekmi nogometne lige prvakov med münchenskim Bayernom in PSG (1:0) zaradi neredov aretirali več kot 80 ljudi. Navijači moštva iz francoske metropole so – razočarani zaradi poraza svojih ljubljencev – razgrajali, zažigali avtomobile, ropali trgovine in se celo spopadli s policisti.



Čeprav je tamkajšnja policija okrepila svoje enote, saj je do izgredov prišlo že po polfinalnem dvoboju med PSG in Leipzigom (3:0), ni mogla preprečiti precejšnje škode. Svetovne agencije poročajo o spopadih, v katerih so navijači uporabljali pirotehnična sredstva, policisti pa vodne topove in solzivec.



Najhuje je bilo okoli štadiona Princev, na katerem so številni privrženci francoskih prvakov spremljali tekmo iz Lizbone, nato pa na Elizejskih poljanah, kjer je razočaranje po porazu doseglo vrhunec. Zanimivo, da je upe moštva Paris Saint-Germain pokopal prav Parižan, zmagoviti gol za Bayern je namreč v 59. minuti zabil Kingsley Coman, ki je luč sveta ugledal prav v glavnem mestu Francije.