Nesojeni derbi za Benjamina Šeška

Severnolondonski derbi med Arsenalom in Tottenhamom, mestni derbi Liverpoola in Evertona ali tako imenovani Old Firm derbi, na katerem se pomerita mestna tekmeca Glasgow Rangers in Celtic. Otok lahko ponudi veliko napetih nogometnih rivalstev. Po skoraj desetletnem premoru pa bo premier liga zopet priča vedno vročemu sosedskemu obračunu.

Sunderland in Newcastle, večna tekmeca s severovzhodne obale Anglije, ki ju loči 17 kilometrov zračne razdalje, bosta v nedeljo odigrala prvi premierligaški Tyne-Wear derbi po marcu leta 2016. A sprti sosedje nanj nikoli niso pozabili. Zaradi rivalstva najbolj zvesti privrženci ne bodo nosili oblačil značilnih barv drugega kluba ali naročili pijač, povezanih s sosednjim mestom, navijači »srak« zaradi njene barve tudi neradi kupijo slanino. Tako za navijače kot igralce je to najpomembnejša tekma leta, ki jo nestrpno pričakujejo od začetka sezone. Zmaga namreč pomeni več kot le tri točke, za zmagovalca pomeni lokalni ponos.