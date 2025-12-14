  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Nesojeni derbi za Benjamina Šeška

    Sunderland in Newcastle sta večna tekmeca s severa Anglije in kluba s pravima vojskama navijačev. Blizu derbiju je bil tudi Šeško
    Vzdušje na Tyne-Wear derbiju je vedno naelektreno. FOTO: Reuters
    Galerija
    Vzdušje na Tyne-Wear derbiju je vedno naelektreno. FOTO: Reuters
    Tim Erman
    14. 12. 2025 | 05:00
    5:22
    A+A-

    Severnolondonski derbi med Arsenalom in Tottenhamom, mestni derbi Liverpoola in Evertona ali tako imenovani Old Firm derbi, na katerem se pomerita mestna tekmeca Glasgow Rangers in Celtic. Otok lahko ponudi veliko napetih nogometnih rivalstev. Po skoraj desetletnem premoru pa bo premier liga zopet priča vedno vročemu sosedskemu obračunu.

    Sunderland in Newcastle, večna tekmeca s severovzhodne obale Anglije, ki ju loči 17 kilometrov zračne razdalje, bosta v nedeljo odigrala prvi premierligaški Tyne-Wear derbi po marcu leta 2016. A sprti sosedje nanj nikoli niso pozabili. Zaradi rivalstva najbolj zvesti privrženci ne bodo nosili oblačil značilnih barv drugega kluba ali naročili pijač, povezanih s sosednjim mestom, navijači »srak« zaradi njene barve tudi neradi kupijo slanino. Tako za navijače kot igralce je to najpomembnejša tekma leta, ki jo nestrpno pričakujejo od začetka sezone. Zmaga namreč pomeni več kot le tri točke, za zmagovalca pomeni lokalni ponos.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    NZS

    Mijatović: Riera ni primeren kandidat

    Predsednik NZS Radenko Mijatović ocenjuje, da trener Celja Albert Riera pod trenutnimi pogoji ni primeren za vodenje slovenske nogometne reprezentance.
    11. 12. 2025 | 10:57
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Rumenemu zidu se je pridružil ljubljenec navijačev

    Na tekmi nogometne lige prvakov se je navijaškemu rumenemu zidu Borussie Dortmund pridružil dolgoletni igralec kluba Marco Reus.
    11. 12. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Po 2000 evrov za navadno vstopnico: hiperinflacija na mundialu

    Cene vstopnic za svetovno nogometno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi so se po koncu žreba skupin in urnika tekem izstrelile v nebo.
    11. 12. 2025 | 07:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Na Reki celjski ne odlašaj na jutri, če lahko danes

    Na Kvarnerju drevi v konferenčni ligi španski trenerski dvoboj starih znancev Victorja Sancheza in Alberta Riere. Celjani za neposredno napredovanje.
    Gorazd Nejedly 11. 12. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Leipzig

    Prva ženska direktorica v nemški nogometni ligi bo vodila nekdanji Šeškov klub

    Nogometni klub Leipzig je za novo direktorico imenoval Švicarko Tatjano Haenni in s tem poskrbel za prelomen trenutek nemškega nogometa.
    10. 12. 2025 | 17:57
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    V Visli in pri FIS so v zadregi: prodali naj bi manj kot 100 vstopnic

    V Klingenthalu danes tekma smučarskih skakalk, na kateri bo Nika Prevc nadaljevala lov na vodilno Nozomi Marujama. Njena diskvalifikacija še vedno odmeva.
    Miha Šimnovec 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schuster zaupal zanimivo anekdoto o pogovoru s Hrgoto glede Prevca

    Domen Prevc je leta 2015 na skakalnici v Klingenthalu uspešno prestal ognjeni krst v svetovnem pokalu, letos je na Saško pripotoval z rumeno majico.
    Miha Šimnovec 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Olga Košanović, režiserka

    V Avstriji 20 odstotkov prebivalcev nima volilne pravice. Tudi Olga Košanović

    Ko je zaprosila za državljanstvo, je ugotovila, da avstrijska država meni, da ni dovolj integrirana, da bi ji lahko podelili to dragoceno dobrino.
    Simona Bandur 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Žene, pozor: Slovenci izumiramo

    Vprašanje rodnosti je vprašanje nadzora. Gre za orodje nadzora nad ženskim telesom, ki so ga številni vihteli v času osamosvojitve. In vihtimo ga še danes.
    Pia Prezelj 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NORA AKCIJA

    iPhone 15 za manj kot 600 EUR? Cene na Mimovrste šle »čist' mimo«!

    Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Newcastle UnitedSunderlandTyne-Wear derbiBenjamin ŠeškoNick WoltemadeAlexander Isak

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Odziv na Jankovićeve navedbe o koalicijskih pogajanjih leta 2011

    Nikoli nisem ne parafiral ne podpisal kakršnegakoli osnutka koalicijske pogodbe s Pozitivno Slovenijo.
    14. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Varnostni preizkusi avtomobilov

    Euro NCAP: Ostreje bodo presojali asistenčne sisteme

    Prihodnje leto ena večjih sprememb – Upoštevali bodo tudi pripombe voznikov
    Gašper Boncelj 14. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Nesojeni derbi za Benjamina Šeška

    Sunderland in Newcastle sta večna tekmeca s severa Anglije in kluba s pravima vojskama navijačev. Blizu derbiju je bil tudi Šeško
    Tim Erman 14. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Peter Poles: Sem kot sezonski delavec, ki v sezoni dela na polno

    Namesto da bi sebe in druge razveseljeval z atletskimi kolajnami, Peter Poles za dobro voljo skrbi kot energični televizijec širokega nasmeha.
    Urša Izgoršek 14. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    TV namig: Opravljivke iz doma za ostarele

    Komedija, postavljena v upokojenski dom, poln spletk in hierarhij med ostarelimi damami.
    14. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Nesojeni derbi za Benjamina Šeška

    Sunderland in Newcastle sta večna tekmeca s severa Anglije in kluba s pravima vojskama navijačev. Blizu derbiju je bil tudi Šeško
    Tim Erman 14. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Peter Poles: Sem kot sezonski delavec, ki v sezoni dela na polno

    Namesto da bi sebe in druge razveseljeval z atletskimi kolajnami, Peter Poles za dobro voljo skrbi kot energični televizijec širokega nasmeha.
    Urša Izgoršek 14. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    TV namig: Opravljivke iz doma za ostarele

    Komedija, postavljena v upokojenski dom, poln spletk in hierarhij med ostarelimi damami.
    14. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Priložnost, ki bo oblikovala vašo prihodnost. Ne zamudite jo

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo