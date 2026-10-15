Nesojeni Rimljan izzval tudi rojaka Viniciusa Juniorja

Na olimpijskem štadionu v Rimu je 70.000 navijačev dobrih sedem minut pred iztekom 90. minute že ogrevalo grla za pesem, ki (o)greje srca in dušo, toda po zadnjem sodnikovem žvižgu je zavladala tišina. Odmevalo je le veselje privržencev Reala in njegovih nogometašev. V še enem epskem Realovem preobratu v ligi prvakov so imeli glavno besedo rezervisti Joseja Mourinha, Turek Arda Güler kot ključni asistent, Brazilec Endrick in Španec Carlos Espi kot strelca ter Portugalec Bernardo Silva kot zvezni igralec z umirjeno ustvarjalnostjo. Kdo med njimi je bil Mourinhov džoker? Španski oziroma Realovi komentatorji so se raje »zabavali« z moštveno kombinatoriko, rimski so bili neposredni: »Tekmo je prelomil Endrickov vstop!« Trener Rome Gian Piero Gasperini še zlepa ne bo pozabil zadnjih deset ...