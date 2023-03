Nesojeni slovenski selektor pričakovano novi trener Goričanov

Priznani italijanski nogometni strokovnjak slovenskega rodu Edoardo Reja (77) je pričakovano postal novi trener Gorice, trenutno zadnjeuvrščene ekipe v Prvi ligi Telemach. Reja je rojen v Ločniku slovenskemu očetu in furlanski materi. Na položaju vezista je igral za SPAL, Palermo in Alessandrio. Skupno je v italijanskih ligah med letoma 1963 in 1975 odigral 270 prvenstvenih tekem in dosegel štiri gole.

V svoji dolgoletni trenerski karieri je vodil številne italijanske klube v serie A, kot so Vicenza, Napoli, Lazio in Atalanta, večkrat so ga povezovali tudi s slovensko reprezentanco. V sezoni 2009/10 je bil prvi mož stroke Hajduka iz Splita, med letoma 2019 in 2022 pa selektor Albanije. Z Rejo, ki bo ognjeni krst na novem položaju imel v soboto v Celju, v Novo Gorico prihajata tudi pomočnika Sergio Porrini in Luigi Febbrari.

Gorica je trenutno na zadnjem mestu v 10-članski Prvi ligi Telemach. Na 24 odigranih tekmah je pod vodstvom pred kratkim odstavljenega trenerja Mirana Srebrniča dosegla le dve zmagi in iztržila devet neodločenih izidov ter doživela 13 porazov.