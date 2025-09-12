Nesramna obtožba o razmerju z vdovo tragično preminulega prijatelja je laž

»Dovolj je,« je imel vrh glave res neprijetnih obtožb in namigovanj Ruben Neves, tesen prijatelj tragično preminulega portugalskega nogometaša Dioga Jote. Portugalska revija TV Guia je objavila naslovno fotografijo, ki je namigovala, da imata ljubezensko razmerje z Jotovo vdovo Rute Cardoso. Na fotografiji se par poljublja, a je šlo le za prijateljski poljub. To je Nevesa zelo razjezilo. Odzval se je na družbenih omrežjih.

»Pozdravljeni. Vedno verjamem v dobro v ljudeh. Velikokrat so me že opozorili, naj tega ne počnem, že prej sem se motil, nikoli nikomur ne želim slabega. Oseba, ki je to fotografijo postavila na naslovnico revije, si ne zasluži biti srečna, tako kot izbira fotografije ni bila posrečena,« je začel svojo levito in jo dopolnil:

»S soprogo Déboro Lourenço sva skupaj že več kot 11 let, srečna, z družino, na katero sem ponosen. V 11 letih nisva bila nikoli vpletena v nobeno afero. Potrudila sva se, da bi Ruti in njeni družini pomagala na najboljši možen način.« Komentar je zaključil z naslednjimi besedami: »Spoštujem, da ima vsak svoje delo, spoštujem, da si vsak želi dati vse od sebe, vendar ne spoštujem tistih, ki ne spoštujejo drugih.«

Zvezdnik Manchester Cityja je še zapisal, da je zelo ponosen na svojo soprogo in družino ter pohvalil moč Rute Cardoso. Poudaril je, da so ji na voljo v vsaki stiski.

Jota je umrl 3. julija skupaj z mlajšim bratom Andrejem Silvo v prometni nesreči, ko je z Lamborghinijem zletel s ceste zaradi počene pnevmaatike.