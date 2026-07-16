Neučinkovit Aluminij plačal davek

Nogometaši Aluminija so hitro končali svojo pot v kvalifikacijah evropske lige. Potem ko so prvo tekmo proti moldavskemu Šerifu v Tiraspolu odigrali neodločeno (0:0), na povratni v Mariboru niso unovčili ugodnega rezultata, gosti so bili boljši z 1:0. Kidričani se zdaj selijo v kvalifikacije konferenčne lige, njihov tekmec bo Dinamo iz Tirane.

Nogometašem Aluminija ni uspel debi v evropskih tekmovanjih. Potem ko so iz Tiraspola prinesli ugoden izid, ga v mariborskem Ljudskem vrtu, kjer so igrali zaradi neustreznosti stadiona v Kidričevem, niso oplemenitili. Predvsem rezultatsko ne, s samo igro namreč kakšnih 1500 navijačev niso razočarali.

V vseh statističnih podatkih so bili boljši tekmec, imeli več žogo v nogah, več strelov, priložnosti in kotov, a tisto, kar v nogometu edino šteje, je izostalo. Gol so namreč dosegli le tekmeci, in to že v peti minuti iz protinapada.

Aluminij: Šerif Tiraspol 0:1; skupno po dveh tekmah 0:1 Štadion Ljudski vrt v Mariboru, gledalcev 1500, sodnik: Kanagasingam (Švi).

Strelec: 0:1 Jaures-Ullrich (5.).

Aluminij: Šimunić, Boben (od 80. Bloudek), Schaubach, Koderman, Taylor (od 87. Rogina), Jagić, Vrbanec (od 65. Petriško), Težak (od 65. Soerensen), Susso, Bajraj (od 65. Osuji).

Šerif: Timbur, Ciss, Fomba, Rai (od 90.+4 Mota), Forov, Klas, Kone, Pergjoni, Fratea (od 56. Sapata), Asprilla, Jaures-Ulrich (od 75. Ze Flores).

Trener slovenskih pokalnih zmagovalcev Jura Arsič je napovedal, da bodo njegovi varovanci napadli že od samega začetka. To so tudi storili, začeli so pogumno, najbrž celo preveč. Po njihovem pritisku so gosti v peti minuti izvedli nasprotni napad, Danilo Frolov je z leve strani poslal žogo pred vrata, kjer je domača obramba pozabila na Loukouja Jaures-Ulricha, ki mu ni bilo težko iz neposredne bližine poslati žoge v mrežo.

Kmalu zatem so gostje izvedli podobno akcijo, a je Jayder Asprilla streljal čez vrata. Od takrat se je začelo obleganje moldavskih vrat. V 14. minuti je Murat Bajraj lepo streljal z volejem, toda gostujoči vratar Emil Timbur je žogo izpod prečke odbil v kot. Po kotu se je v gneči v kazenskem prostoru priložnost ponudila Vitu Težaku, Hrvat pa je nesrečno zadel le gostujočega branilca Dhorasa Klasa.

V 33. minuti je z volejem, potem ko mu je z glavo zavrnil žogo Bajraj, poskusil tudi Matic Vrbanec, toda vratar Timbur se ni pustil premagati.

V drugem delu so nogometaši Šerifa nekajkrat zagrozili s streli od daleč, a še naprej so bili nevarnejši Kidričani. V 60. minuti je Vid Koderman po levi strani lepo prodrl v kazenski prostor, uspešno preigraval, toda Timbur je bil spet uspešnejši.

Pritisk Aluminija se je sredi polčasa nekoliko umiril, ob njegovem koncu pa se je spet povečal. Do priložnosti sta v zaključku prišla Adriano Bloudek in Hanus Sørensen, toda tudi rezervista mreže nista zatresla.