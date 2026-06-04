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Nogomet

Drkušić prišel v igro in takoj šokiral Ciprčane

Pred 7500 gledalci v Stožicah ob polčasu tesno vodstvo ciprske reprezentance, nato pa v drugem delu izenačenje. Prvič pri reprezentanci najstnik Tian Koren.
Vanja Drkušić je zabil gol za našo reprezentanco, Jan Oblak pa se je kot kapetan po marčni odsotnosti zaradi poškodbe vrnil k reprezentanci. FOTOGRAFIJI: Valdrin Xhemaj/Reuters
Galerija
Vanja Drkušić je zabil gol za našo reprezentanco, Jan Oblak pa se je kot kapetan po marčni odsotnosti zaradi poškodbe vrnil k reprezentanci. FOTOGRAFIJI: Valdrin Xhemaj/Reuters
Siniša Uroševič
4. 6. 2026 | 18:54
4. 6. 2026 | 20:00
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Sončno četrtkovo popoldne je privabilo v Stožice lepo število gledalcev in med njimi je bilo veliko mladih obrazov. Dogodki pripravljalnega značaja s tekmeci, ki ne sodijo prav v vrh mednarodne nogometne scene, so kot nalašč za vabila najmlajšim, ki se tako prav lahko navdušijo nad ozračjem in občudovanjem s tribun Jana Oblaka, Adama Gnezde Čerina, Jake Bijola in drugih sedanjih adutov slovenske izbrane vrste. Tisti, ki jo že dolgo redno spremljajo, pa pod drobnogled postavijo igralce z manj izkušnjami v reprezentančnem dresu in spoznavajo, kako kaže glede njihove prihodnosti. Boštjan Cesar se je prvič, odkar uradno opravlja vlogo naslednika Matjaža Keka, po marčnih gostovanjih v Budimpešti in Podgorici predstavil domačim navijačem.

Slovenija: Ciper 1:1 (0:1)

Štadion ŠRC Stožice, gledalcev 7500, sodnik Patrik Kolarić (Hrv).

Strelca: 0:1 – Tzionis (7), 1:1 – Drkušić (65).

Slovenija: Oblak; Janža, Brekalo (od 64. Drkušić), Bijol, Kuzmič (od 64. Karničnik); Verbič (od 64. Šporar), Svetlin (od 46. Lovrić), Gnezda Čerin (od 83. Zeljković)), Sešlar (od 46. Begić); Šturm, Vipotnik (od 84. Sokler).

Ciper: Fabiano; Malekkidis, Laifis, Shelis, Shikikis (od 84. Naoum); Charalampous (od 58. Kosti), P. Andreou, Kastanos (od 84. Satsias); Tzinois (od 58. Kakoullis), Pittas (od 72. Kyriakou), Georgiou (od 72. Christou).

Posest žoge v %: 62:38; streli: 21:6; na vrata: 8:3; koti: 11:2; prekrški: 15:11 

Uvodna akcija z natančnim predložkom Benjamina Verbiča in Vipotnikovim strelom z nekaj metrov od vrat gostov čez prečko je napoovedala napadalno Slovenijo, toda nato so vodilni gol zabili gostje, ko je domača obramba zaspala in pustila manevrski prostor hitremu in natančnemu Marinosu Tzionisu – 0:1.

Seveda so slovenski reprezentanti poskusili zgodbo premakniti v višjo prestavo, a do zrelih priložnosti so skozi zgoščeno postavitev Ciprčanov le stežka prihajali. Verbič je bil na levi strani aktiven, v 26. minuti je poskusil z zavrtinčenim strelom presenetiti čuvaja mreže Fabiana, pa je le za malenkost zgrešil cilj. Z 20 metrov je nato poskusil Danijel Šturm, gola v mreži gostov pa ob spodbujanju in trobljenju mladih gledalcev s tribun še ni bilo. In prav slednji je bil v lepi priložnosti po Janževi podaji, ostalo je pri tesnem vodstvu gostov. In pozneje Vipotnik ni bil natančen. 

Prvi polčas je iz slovenskega zornega kota pokazal zavzetost domače vrste, neučinkovitost pa je odsevala kot zelo moteča v tej predstavi.

Žan Vipotnik se je nekajkrat znašel v priložnosti, gola pa ni zabil.
Žan Vipotnik se je nekajkrat znašel v priložnosti, gola pa ni zabil.

Jasno je bilo, da bo domača reprezentanca pristopila drugemu delu odločno in z jasno željo po zasuku. Večji del Igre se je dejansko še vidneje kot v 1. polčasu preselil pred vrata gostov. Seveda na pripravljalnih tekmah rezultat nima najvišjega pomena, a domače premiere in obenem popotnice za zahtevno nedeljo v Varaždinu si selektor Cesar ni želel zaznamovati s porazom.

Menjave v 2. delu pa so obrodile sadove. V domači igri je bilo več živahnosti in ustvarjalnosti, sad tega pa je bilo izenačenje, ko je Vanja Drkušić, z Zenitom ruski prvak, lepo streljal po obrambi tekmečevega vratarja pa na odbito žogo štartal in jo pospravil v mrežo. Oživelo je občinstvo, slovenski poskusi so se vrstili, lep Lovrićev strel pod prečko je Fabiano odbil v kot.

Zasuk je bil na pladnju. Blizu mu je bil tudi Adrian Zeljkovič, podobno kot Drkušić takoj po prihodu na igrišče, aplavza pa je bil za vstop v igro v zadnjih minutah deležen novinec Tian Koren.

Naslednja preizkušnja čaka Cesarjeve izbrance v nedeljo (20.45) v Varaždinu proti hrvaški reprezentanci.

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NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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