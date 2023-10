Neuer po vrnitvi brez dela, Kane trikrat zadel

Nogometaši v nemški ligi so v soboto na dvobojih 8. kola že opravili več kot polovico nalog. Največ pozornosti je veljalo tekmi v Münchnu, kjer se je med vratnici prvič po lanski poškodbi vrnil prvi vratar Manuel Neuer, Bayern pa je kar z 8:0 odpihnil Darmstadt.

Tekma v bavarski prestolnici je imela zanimiv potek. Ne le zaradi Neuerja, ki je po 331 dneh oziroma prvič po reprezentančni tekmi na SP proti Kostariki spet branil, za klub pa prvič po kar 350 dneh. Že v četrti minuti so domači ostali brez Joshue Kimmicha, ki je dobil rdeči karton, a so na drugi strani tudi gostje že do polčasa prejeli dva (Klaus Gjulica, Matej Maglica).

Novinec v bundesligi je v prvem polčasu še zdržal brez prejetega gola, v drugem pa se je sprožil plaz: Harry Kane je bil na koncu uspešen trikrat, Leroy Sane in Jamal Musiala pa sta zadela po dvakrat.

Še posebej drugi Kanov gol za 5:0 je bil prava mojstrovina, saj je bil vratar gostov Marcel Schuhen predaleč iz vrat, angleški napadalec pa je hitro sprožil s sredine igrišča in žogo z lobom prek vratarja poslal v mrežo. Kane je v 88. minuti dokončal delo na tekmi za 8:0 in je zdaj pri 12 golih v sezoni. Enega pa je dodal še veteran Thomas Müller.