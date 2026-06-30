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Nogomet

Neuer se po vnovičnem neuspehu Nemčije znova poslavlja od reprezentance

41-letnik se je od reprezentance prvič poslovil po evropskem prvenstvu leta 2024, skupno je za Nemčijo odigral 128 tekem.
Manuel Neuer se bo od reprezentance poslovil še drugič. FOTO: Charly Triballeau/Afp
Galerija
Manuel Neuer se bo od reprezentance poslovil še drugič. FOTO: Charly Triballeau/Afp
L. Š., STA
30. 6. 2026 | 14:43
1:41
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Nemški nogometni vratar Manuel Neuer je po porazu Nemčije proti Paragvaju po izvajanju 11-metrovk v šestnajstini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi končal reprezentančno kariero, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

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Na vprašanje televizije ARD, ali je bila ponedeljkova tekma v Bostonu njegova zadnja v dresu nemške reprezentance, je 40-letni vratar odgovoril pritrdilno. Za televizijo MagentaTV je ob tem dejal, da po letošnjem svetovnem prvenstvu ne bo več igral za izbrano vrsto.

»Zelo grenko je končati reprezentančno kariero na tovrsten način,« je v zvezi s tem dejal izkušeni nemški vratar.

Neuer se je od reprezentance prvič poslovil po evropskem prvenstvu leta 2024. Selektor Julian Nagelsmann ga je pred letošnjim mundialom znova vpoklical v reprezentanco in mu zaupal vlogo prvega vratarja. Nastopil je na vseh štirih tekmah, skupno pa odigral 128 tekem in bil član zmagovitega "elfa" na svetovnem prvenstvu v Braziliji 2014.

Neuer se zdaj vrača v München, kjer ima še enoletno pogodbo z Bayernom.

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Manuel Neuernemška nogometna reprezentancaNemčijaSP 2026SP v nogometuJulian NagelsmannBayern

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