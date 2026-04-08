Neuer v Madridu navduševal kot v najboljših časih

Redkokateri nogometaš se lahko pohvali s takšno kariero, kot jo je imel Manuel Neuer. A pri 40 letih je nemški vratar še vedno eden ključnih delov bavarskega stroja. Na včerajšnji prvi četrtfinalni tekmi pri madridskem Realu si je z izvrstno predstavo priigral naziv igralca tekme.

Na začetku tekme so napadalci kraljevega kluba večkrat streljali proti Neuerjevim vratom, a se je ta vsakokrat izkazal in slavje preprečil Kylianu Mbappeju in Viniciusu. V 41. minuti je nato Luis Diaz Bavarce popeljal v vodstvo, tik po začetku drugega dela obračuna pa je prednost Nemcev povišal Harry Kane. Poraz je v 74. minuti ublažil Mbappe, ki je zabil za končnih 2:1.

Pri zadetku Madridčanov se je 40-letnik žoge dotaknil, a je kljub temu v celoti prečkala golovo črto. »Je bila res v mreži? To je nezaslišano! To je bila zagotovo napaka vratarja,« je v šali zadetek komentiral Neuer. Nekdanji vratar Schalkeja, ki je včeraj zaigral že na 136. tekmi v Bayernovem dresu na tekmah lige prvakov in med vratarji po številu nastopov za en klub zaostaja le za legendarnim Ikerjem Casillasom (150), je zbral devet obramb in več ključnih posredovanj.

»Odlični vratarji znajo neverjetne obrambe iz neverjetnih kotov prikazati tako, da izgledajo povsem enostavne. Še vedno se odlično pozicionira in brani zadnjo linijo. Brez več takšnih predstav ne bomo osvojili tekmovanja,« je po tekmi svojega vratarja pohvalil belgijski trener Vincent Kompany. S svojo igro je Neuer navdušil tudi domačega trenerja Alvara Arbeloo.

»Mislim, da je bil Neuer najboljši igralec tekme. Imeli smo toliko priložnosti, da bi zadeli še več golov, a nam to ni uspelo,« je povedal Španec. Povratna tekma bo v sredo v Münchnu.