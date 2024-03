Neugodno izhodišče Slovencev pred prihodom Cristiana Ronalda

V nadaljevanju preberite:

Slovenija, Danska Srbija in Anglija so opravili prvi del marčevski priprav za letošnje evropsko prvenstvo v Nemčiji, v naslednjih dneh bodo tekmeci v skupini C sprejeli nov izziv. Pod lupo bo učinek slovenske reprezentance v krstni tekmi s Portugalsko, katere nogometaši bodo jutri (20.45) gostovali v nabito polnih Stožicah. Dvoboj s Cristianom Ronaldom in njegovimi soigralci bo – po bledi igri na Malti – dodatno pomemben tudi za izbrance selektorja Matjaža Keka.

Bomo videli, kako bo posegel v začetno enajsterico Kek. Na Malti sta dobila polno minutažo napadalca Andraž Šporar in Benjamin Šeško, ki sta svoje opravila dobro, vsak sta zabila po en gol, kljub temu bosta najbrž dočakala svojo priložnost tudi Žan Vipotnik in Žan Celar. Na Malti je močneje šepala igra gostov v zvezni vrsti in obrambi, v tem delu koncepta je Kek spočil predvsem tri imena: na klopi je pustil oba bočna branilca Žana Karničnika in Erika Janžo ter zveznega igralca Sandija Lovrića. Več v članku, v katerem tudi odgovor na vprašanje, kdo pričakuje naslednji izziv najbolj nestrpno – Slovenija, Anglija, Srbija ali Danska?