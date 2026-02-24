  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Neusmiljeni Šeško napreduje in razveseljuje trenerja

Manchester United se je veselil nove zmage, potem ko je Benjamin Šeško dosegel zmagoviti gol. Trener po tekmi odgovarjal o Šeškovi vrnitvi v prvo enajsterico.
Foto Jason Cairnduff Action Images Via Reuters
Galerija
Foto Jason Cairnduff Action Images Via Reuters
Tim Erman
24. 2. 2026 | 08:11
24. 2. 2026 | 08:17
3:02
A+A-

Pri Manchester Unitedu je zavel svež veter. Potem ko je Michael Carrick na klopi rdečih vragov nasledil Rubena Amorima, je United slavil na petih tekmah, ena se je končala z neodločenim izidom. S trenersko rošado je mesto v začetni enajsterici izgubil slovenski zvezdnik Benjamin Šeško, ki pa je na zadnjih štirih tekmah dosegel tri zadetke – nazadnje včeraj proti Evertonu.

image_alt
Benjamin Šeško rdečim vragom zagotovil nove tri točke

Šeško je na zelenico vstopil v 56. minuti, ko je zamenjal Amada Dialla, in petnajst minut pozneje po hitrem protinapadu izkoristil kvalitetno podajo Bryana Mbeuma in rdečim vragom z edinim golom na dvoboju priigral vse tri točke na štadionu Hill Dickinson. Z zadetkom je razveselil tudi trenerja Carricka. »To je bil odličen zaključek, neusmiljen zaključek,« je začel Carrick in nadaljeval: »Všeč mi je, kako je z veliko samozavestjo spravil žogo v gol.«

Za Šeška je bil to sedmi zadetek v njegovi prvi sezoni v premier ligi in osmi za United. »Verjamem vase in tudi drugi igralci verjamejo vame. Vedo, kaj bodo dobili, ko pridem v igro. Ali je to pet ali 90 minut, ni pomembno. Gre za to, da pokažem, da lahko izpolnim svoje naloge, če je le mogoče, in s tem sem zelo zadovoljen.« je za SkySports povedal Radečan.

Se obeta vrnitev v začetno enajsterico?

Z novo zmago se je United utrdil na četrtem mestu angleškega prvenstva, zaostanek za tretjeuvrščeno Aston Villo pa zmanjšal na tri točke. V nizu zmag je pomembno vlogo odigral tudi slovenski reprezentant, ki je pri londonskem Fulhamu za zmago s 3:2 zabil v 96. minuti, za remi proti West Hamu pa v 94. minuti. Njegov strelski napredek je opazil tudi Carrick. »Kot igralec raste. Včasih so to veliki, včasih majhni koraki. V zadnjem času je naredil nekaj velikih korakov,« je o 22-letniku povedal angleški strateg, sicer dolgoletni igralec Uniteda in nekdanji trener Middlesbrougha.

Z nedavnimi dobrimi predstavami se je ponovno odprlo tudi vprašanje o vrnitvi v prvo enajsterico. »Razumem, zakaj vsi govorijo o tem in delajo iz tega velik problem, vendar to ni vedno tako ekstremno. Z Benom imam res dober odnos. Imela sva nekaj dobrih pogovorov in se počuti dobro,« je odgovoril Carrick, ki je še dodal, da ima v slačilnici veliko dobrih napadalcev.

Manchester UnitedBenjamin Šeškopremier leagueEvertonMichael Carrick

