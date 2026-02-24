Neusmiljeni Šeško napreduje in razveseljuje trenerja

Pri Manchester Unitedu je zavel svež veter. Potem ko je Michael Carrick na klopi rdečih vragov nasledil Rubena Amorima, je United slavil na petih tekmah, ena se je končala z neodločenim izidom. S trenersko rošado je mesto v začetni enajsterici izgubil slovenski zvezdnik Benjamin Šeško, ki pa je na zadnjih štirih tekmah dosegel tri zadetke – nazadnje včeraj proti Evertonu.

Šeško je na zelenico vstopil v 56. minuti, ko je zamenjal Amada Dialla, in petnajst minut pozneje po hitrem protinapadu izkoristil kvalitetno podajo Bryana Mbeuma in rdečim vragom z edinim golom na dvoboju priigral vse tri točke na štadionu Hill Dickinson. Z zadetkom je razveselil tudi trenerja Carricka. »To je bil odličen zaključek, neusmiljen zaključek,« je začel Carrick in nadaljeval: »Všeč mi je, kako je z veliko samozavestjo spravil žogo v gol.«

Za Šeška je bil to sedmi zadetek v njegovi prvi sezoni v premier ligi in osmi za United. »Verjamem vase in tudi drugi igralci verjamejo vame. Vedo, kaj bodo dobili, ko pridem v igro. Ali je to pet ali 90 minut, ni pomembno. Gre za to, da pokažem, da lahko izpolnim svoje naloge, če je le mogoče, in s tem sem zelo zadovoljen.« je za SkySports povedal Radečan.

Se obeta vrnitev v začetno enajsterico?

Z novo zmago se je United utrdil na četrtem mestu angleškega prvenstva, zaostanek za tretjeuvrščeno Aston Villo pa zmanjšal na tri točke. V nizu zmag je pomembno vlogo odigral tudi slovenski reprezentant, ki je pri londonskem Fulhamu za zmago s 3:2 zabil v 96. minuti, za remi proti West Hamu pa v 94. minuti. Njegov strelski napredek je opazil tudi Carrick. »Kot igralec raste. Včasih so to veliki, včasih majhni koraki. V zadnjem času je naredil nekaj velikih korakov,« je o 22-letniku povedal angleški strateg, sicer dolgoletni igralec Uniteda in nekdanji trener Middlesbrougha.

Z nedavnimi dobrimi predstavami se je ponovno odprlo tudi vprašanje o vrnitvi v prvo enajsterico. »Razumem, zakaj vsi govorijo o tem in delajo iz tega velik problem, vendar to ni vedno tako ekstremno. Z Benom imam res dober odnos. Imela sva nekaj dobrih pogovorov in se počuti dobro,« je odgovoril Carrick, ki je še dodal, da ima v slačilnici veliko dobrih napadalcev.