Neuspeh Celjanov, Mariborčane pred porazom rešil Jakupović

Nogometaši Maribora so se v prvi tekmi drugega kola kvalifikacij konferenčne lige z luksemburškim Differnagejem v gosteh razšli z neodločenim 1:1 (0:1), Celjani pa so pred svojimi navijači z Vitorio Guimaraes klonili s 3:4 (1:2).

Gostitelje je že v prvem napadu na tekmi po pičlih 20 sekundah v vodstvo popeljal Luka Bobičanec, toda pozneje so Portugalci z zadetkoma Joaa Silve (25.) in Andreja Silve (35.) še v prvem polčasu zasukali rezultat.

V drugem delu je za izenačenje poskrbel Aljoša Matko (59.), nakar sta sledila še dva gola gostov. Zmago Vitorie sta zagotovila Andre Amaro (70.) in Goncalo (80.). V sodnikovem dodatku je izid znižal Edmilson.

Če bodo v seštevku obeh tekem uspešni, se bodo Celjani v tretjem kolu kvalifikacij pomerili z boljšim iz malteško-beloruskega obračuna Balzan – Neman Grodno.

V Luksemburgu pa je vse kazalo na poraz Mariborčanov. Od 25. minute pa do šeste v sodniškem dodatku so namreč zaostajali, nato pa je vroči Arnel Jakupović natančno izvedel prosti strel, izenačil in preprečil polom vijoličnih.

Štajerci so se na podoben način reševali že v prvem krogu proti Birkirkari, tudi z Maltežani so se na prvi tekmi na Ljudskem vrstu razšli z neodločenim izidom 1:1, na Malti pa so do zadnjih minut zaostajali, a nato vendarle dosegli dva gola.

Varovanci Damirja Krznarja so imeli sicer tokrat terensko premoč, a le eno pravo priložnost. Gostitelji so si jih pripravili več, eno so tudi izkoristili. V 25. minuti je za navdušenje domačih navijačev poskrbel Angolec Erico Castro.

Povratna tekma bo naslednji četrtek v Mariboru.