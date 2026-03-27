Neverjeten dosežek Edina Džeka v Cardiffu

Nogometni navijači v Bosni in Hercegovini so na nogah po trilerju v Cardiffu in zmagi po strelih z bele točke. BiH le še tekma loči od druge uvrstitve na svetovno prvesntvo v ZDA, Kanado in Mehiko, toda torkov tekmec bo najtežji možni, Italija. Kapetan BiH in veliki junak bitke v Cardiffu Edin Džeko, ki je v 86. minuti zadel za izenačenje (1:1), je proti Valižanom postavil tudi nov mejnik, že 20. leto zapored je zabil gol za Bosno in Hercegovino, za katero je sinoči sicer igral 147. tekmo in dosegel 73. gol. Svojega prvega za BiH je dosegel leta 2007 proti Turčiji.

Džeko je vloga favoritov pripisal Azzurrom, toda ...

»Ne smemo preveč razmišljati o preteklosti, temveč o tem, kar nas čaka jutri. Zaslužili smo si ta finale. Italijani prihajajo kot absolutni favoriti, vendar imamo na voljo 90 minut, da pokažemo svojo kakovost,« je že 40-letni Džeko miril pred evforijo, ki je zajela BiH.

Odločilna tekma za preboj na svetovno prvenstvo bo v torek na stadionu Bilino Polje v Zenici.