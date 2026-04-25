Neverjetna vrnitev Bayerna, Albert Riera v težavah

Nogometaši münchenskega Bayerna so v tekmi 31. kroga nemške lige v Mainzu zmagali s 4:3, potem ko so ob polčasu že zaostajali z 0:3. Bayer Leverkusen je z 2:1 premagal Köln, Frankfurt in Augsburg sta igrala 0:0. Bayern ima zdaj na lestvici že 82 točk, druga Borussia Dortmund bo igrala v nedeljo s Freiburgom.

Mainz, ki potrebuje točke za beg z dna lestvice na varna mesta za obstanek, je prikazal enega najboljših polčasov v sezoni. Proti starim in novim prvakom, ki so nastopili z delno premešano postavo zaradi torkove tekme lige prvakov, je v prvem delu odlično izkoriščal priložnosti in ležernost Bavarcev, v polno pa so zadeli Sheraldo Becker, Paul Nebel in Dominik Kohr.

A prednost treh golov ni bila dovolj. Gostujoči strateg Vincent Kompany je v drugem delu na teren poslal prvokategornike Harryja Kana, Michaela Olisa in Jamala Musialo. Preobrat je začel Nicolas Jackson v 53. minuti, med 73. in 83. pa so zadeli še Olise, Musiala in Kane.

Michael Olise je bil eden izmed tvorcev vrnitve Bavarcev. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Nemški prvaki, ki so tri kroge pred koncem sezone že pri 113 doseženih golih, so s to zmago še na 25. zaporedni tekmi v gosteh ostali neporaženi, šele drugič v bundesligi pa je moštvu po zaostanku s tremi goli ob polčasu uspelo na koncu zmagati. Prvič je to storil Bayern iz leta 1976, ko je proti Bochumu prav tako zaostajal z 0:3 in zmagal s 6:5.

Bayer Leverkusen je dosegel pomembno zmago v boju za ligo prvakov, za tri točke proti Kölnu je oba gola dosegel Partik Schick. Eintracht nekdanjega celjskega stratega Alberta Riere je igral le 1:1 z Augsburgom in ima zdaj res samo še teoretične možnosti za nastope v Evropi v naslednji sezoni; če bo Hoffenheim v tem krogu dobil vsaj točko, pa tudi teh možnosti ne bo več.

Albert Riera na klopi Frankfurta za zdaj nima prav veliko razlogov za veselje. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

V boju za obstanek je zmago dosegel Heidenheim (2:0 proti St. Pauliju), sicer še ostaja zadnji, a ima zdaj še možnosti za preboj na 16. mesto in kvalifikacije. Le dve točki več pa ima Wolfsburg, ki je danes igral le 0:0 z Mönchengladbachom. Danes bo še tekma Hamburg - Hoffenheim, v nedeljo pa bosta igrala Stuttgart in Werder Bremen ter Borussia Dortmund in Freiburg.

Na lestvici ima Bayern 82 točk, Borussia Dortmund s tekmo manj 64, Leipzig, ki je v petek premagal Union Berlin s 3:1, je pri 62, Stuttgart s tekmo manj pri 56, Bayer pa zdaj pri 55.