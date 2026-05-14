Nevidna nevarnost na svetovnem prvenstvu

Svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi bo največje v zgodovini po številu reprezentanc in tekem, saj bo na njem prvič nastopilo 48 ekip, odigranih pa bo kar 104 obračunov. Toda ob nogometnem spektaklu se vse glasneje odpira tudi vprašanje, ki ga ne bo mogoče rešiti le z zvezdniki, štadioni in televizijskimi prenosi.

Nova analiza skupine World Weather Attribution, mednarodne mreže znanstvenikov, ki preučuje vpliv podnebnih sprememb na ekstremne vremenske pojave, opozarja, da bi se lahko približno četrtina tekem igrala v razmerah, ki pomenijo resno toplotno obremenitev za igralce in navijače. Pri približno petih obračunih naj bi bile razmere celo takšne, da bi po smernicah nogometnega sindikata Fifpro prišla v poštev sprememba ure začetka ali celo prekinitev igre.

Že klubsko svetovno prvenstvo v ZDA je pokazalo, kako hitro lahko vročina postane ena glavnih težav velikih nogometnih turnirjev. FOTO: Sergio Moraes/Reuters

Ko vročina ni le neprijetnost

Pri tem ne gre zgolj za običajno poletno vročino. Raziskovalci uporabljajo indeks WBGT, ki ne meri le temperature zraka, temveč upošteva tudi vlago, veter in neposredno sončno sevanje. Prav zato so lahko razmere na igrišču precej nevarnejše, kot kaže navaden termometer. Fifpro pri vrednostih nad 26 stopinjami WBGT priporoča dodatne zaščitne ukrepe, nad 28 stopinjami pa tudi zamik ali prekinitev tekem.

Najbolj izpostavljena prizorišča naj bi bila predvsem v toplejših ameriških mestih, med njimi Miami, Kansas City in New York oziroma New Jersey, kjer bo 19. julija tudi finale. Nekateri štadioni bodo sicer zaprti ali klimatizirani, kar tveganje za igralce zmanjšuje, toda tudi navijači bodo veliko časa preživeli zunaj: na poti do štadionov, v navijaških conah in pred vhodi, kjer je nadzor nad razmerami bistveno težji.

Fifa že pripravlja ukrepe

Fifa je zaradi pričakovane vročine že predvidela obvezne odmore za osvežitev v vsakem polčasu, večjo medicinsko pripravljenost in dodatno hladilno infrastrukturo. A znanstveniki opozarjajo, da to morda ne bo dovolj, če bodo tekme padle v najhujše dnevne razmere. V primerjavi s svetovnim prvenstvom leta 1994 v ZDA se je tveganje za ekstremno vročino skoraj podvojilo, kar je eden najbolj jasnih znakov, da se veliki športni dogodki vse težje izognejo posledicam podnebnih sprememb.

Za nogometaše bi to lahko pomenilo počasnejšo, previdnejšo igro, manj intenzivnosti in več taktičnega varčevanja z močmi. Za navijače pa je tveganje lahko še večje, posebej za starejše, otroke in ljudi z zdravstvenimi težavami. V času vse bolj vročih poletij največje nogometno tekmovanje na svetu tako ne bo več le organizacijski in športni, temveč tudi vse večji varnostni izziv.