Newcastle ostal brez zmage, Manchester United ukrotil volkove

Prva tekma 36. kola v premier league se je razpletla z delitvijo točk med Leedsom in Newcastlom. Nov spodrsljaj srak, ki jim je v 76. minuti načrte prekrižal branilec Rasmus Kristensen, je voda na mlin Manchester Unitedu in Liverpoolu v boju za četrto mesto in nastop v ligi prvakov.

V Leedsu je bila zanimiva tekma, ki je prinesla štiri gole, tri enajstmetrovke in rdeči karton. Oba gola za goste je z 11 metrov dosegel Callum Wilson (31., 69.). Za Leeds je bil z bele pike neuspešen Patrick Bamford, za 1:0 pa je v 7. minuti poskrbel Luke Ayling. Rdeči karton je v 90. minuti prejel domači igralec Junior Firpo.

United je Wolverhampton in zmagal z 2:0, strelca sta bila Anthony Martial (32.) in rezervist Alejandro Garnacho (94.)

Liverpool bo v ponedeljek igral v Leicestru. Pretendenta na naslov Manchester City in Arsenal bosta igrala v nedeljo, ekipa Pepa Guardiole bo gostovala pri Evertonu, topničarji bodo gostili Brighton.